Индийская полиция арестовала козу за отсутствие защитной маски

Нью-Дели, 29 июля. Полицейские города Канпур в Индии арестовали козу за отсутствие защитной маски, пишет издание Dunya News.

Инцидент произошел в районе Бекон-Гейндж, когда животное прогуливалось по улице без хозяина. Правоохранители погрузили козу на джип и отвезли в полицейский участок.

Забирать козу приехал ее хозяин. Мужчина уверял, что такое больше не повторится. Полицейские разрешили хозяину отвезти животное домой.

«Люди заставляют собак носить маски, почему бы козе не делать этого?» — заявил офицер полиции Сайфуддин Бег.

Индия находится на третьем месте по числу зараженных коронавирусом людей. Власти считают, что граждане несерьезно относятся к болезни.

Во время карантина в разных уголках мирах произошло много нелепых происшествий.

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