США перебросят войска из ФРГ на восток Европы для «усиления сдерживания» РФ

Вашингтон, 29 июля. США выведут из Германии почти 12 тысяч военных, некоторые из них вернутся на родину, а другие разместят в странах НАТО. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер.

Таким образом, число американских военных снизится с 36 тысяч до 24 тысяч. По словам Эспера, 5,6 тысячи солдат разместят в странах НАТО, а 6,4 тысячи отправятся в Штаты, но будут дислоцироваться в Европе на основе ротации.

Он уточнил также, что 4,5 тысячи военных бронетанковых войск вернутся на родину, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе «на востоке и в районе Черного моря» для «усиления сдерживания» России и обеспечения безопасности союзников.

Вывод американских войск из Германии, по словам Эспера, начнется в течение нескольких недель. Он указал, что нужно время для решения ряда внешнеполитических и организационных вопросов.