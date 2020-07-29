Эксперт назвал плюсы электронных SIM-карт для пользователей

Москва, 29 июля. Электронные SIM-карты помогут идентифицировать их владельцев, считает шеф-редактор издания «Мобильные коммуникации» Леонтий Букштейн.

Жители Москвы и других городов в августе смогут подать заявку на получение электронной SIM-карты от «МегаФона». Эксперт считает, что у этой услуги много плюсов.

Во-первых, пользователи избавятся от «мобильного рабства» — необходимости приобретать физическую карту и зависимости от своего оператора. Во-вторых, добавляет Букштейн, абоненту не придется никуда ходить. Все услуги он сможет получить онлайн, передает телеканал «360».

Чтобы пользоваться связью, нужно будет зарегистрироваться на госуслугах и отправить свою заявку. Без идентификации в сервисе получить eSIM не получится.

Третьим немаловажным плюсом специалист назвал укрепление статуса производителя телефонов. Теперь они будут предустанавливать такие карты на своих устройствах.

По мнению Букштейна, после внедрения этих карт клиентов в салонах связи в России станет намного меньше.