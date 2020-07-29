Поплавская: Если Ефремов заявит о невиновности, он затянет на своей шее петлю

Актер Михаил Ефремов не вправе отказываться от своей вины, он должен по закону ответить за участие в ДТП со смертельным исходом, заявила Федеральному агентству новостей актриса театра и кино, телеведущая, член движения «Сильная Россия» Яна Поплавская. Ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что в материалах дела, а также в словах Ефремова указано непризнание вины.

Поплавская рассказала, что внимательно следит за ходом судебного процесса и пока не видела, чтобы Ефремов лично заявил о своей невиновности.

«Об этом сообщил адвокат Добровинский, но он защищает пострадавшую сторону. Сам Михаил пока не заявлял о своей невиновности. Но для меня будет большим потрясением, если Ефремов — даже гипотетически — подтвердит слова адвоката о том, что он невиновен, — сказала Поплавская. – Мне кажется, это все равно, что положить свою голову на плаху, окончательно затянуть на своей шее петлю. То, что произошло — чудовищно и страшно, но мне хочется верить, что Миша не произнесет слова «Я невиновен», потому что его вине есть доказательства — видео, записи, освидетельствования врачей и очевидцев. Да, история неоднозначная, и сейчас обрастет легендами. Я уже видела больных на всю голову людей, которые говорили, что Ефремова в машине не было, что это были каскадеры….».

Некорректно защищать Ефремова, исходя из его профессиональных заслуг, считает актриса. Равно как и отнимать у него профессиональные награды, как ранее предложил депутат Милонов.

«Награды были получены не за человеческие подвиги, а за профессиональную деятельность, — рассуждает Поплавская. — В данной ситуации она не обсуждается: мы рассматриваем его человеческий поступок. А как человек он ничем не лучше и не хуже других людей, ответить он должен по закону и отказываться от своей вины он не вправе. Мне кажется, есть высшая человеческая доблесть — ответить за свой поступок, признать вину. Сказать: «Да, я виноват в этом преступлении». И отдать свою жизнь в руки правосудия, перед которым все должны быть равны. Фемида слепа, для нее не существует должностей или позиции в социуме».

Поплавская работала с Ефремовым в «Современнике-2». Актриса отзывается о нем, как о «добром, совестливом, порядочном» человеке, но уверена, что именно эта ситуация с признанием или отрицанием вины покажет, какой актер на самом деле.

«Человек всегда отвечает за свой выбор, — уверена актриса. — Ему много раз было предложено остановиться: были и штрафы, и права у него забирали и отдавали. И привело все к гибели человека…».

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова случилось в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер управлял машиной в нетрезвом состоянии, выехал на встречную сплошную и врезался в фургон. Водитель фургона скончался в больнице, на актера заведено уголовное дело, а уголовная статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.