Политолог Мирзаян объяснил, как США демонизируют Россию ради подавления протестов

Москва, 29 июля. Белый дом может выстроить специальную стратегию, с помощью которой американские власти попытаются снизить протестные настроения в стране, считает политолог, доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

В интервью информационному изданию «Украина.ру» Мирзаян объяснил, как крупные акции протеста в американских городах отразятся на внешнеполитической активности Вашингтона. Ситуация может развиваться по двум различным сценариям. В первом случае американские власти ослабят свои внешнеполитические инструменты, уделяя время решению внутренних проблем. Однако, вероятнее всего, Белый дом изберет другую стратегию для устранения протестов.

Мирзаян уверен, что Вашингтон попытается консолидировать американское общество и американские элиты, создав так называемый образ внешнего врага. Власти могут использовать специальные геополитические технологии, чтобы «демонизировать» одну из стран, которая, по мнению американцев, может представлять угрозу для их ценностей. Поэтому нестабильная ситуация в США может привести к более кардинальным действиям против России.

«На роль такого консолидирующего внешнего врага есть две кандидатуры: Россия, традиционная кандидатура, удобная, понятная, и реальная кандидатура – нынешний Китай, который действительно представляет собой угрозу американской внешней политике», – резюмировал политолог.

Ранее военно-политический эксперт Яков Кедми он высказался о противостоянии России и США, а также объяснил, почему Вашингтон использует методы агрессивного давления на Москву.