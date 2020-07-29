В Польше разгорелся скандал из-за съемок фильма с Томом Крузом

Варшава, 29 июля. Создатели фильма «Миссия невыполнима-7», главную роль в котором играет голливудский актер Том Круз, спровоцировали большой скандал в Польше. Кинематографисты хотят взорвать старинный мост ради картины, сообщила газета Daily Mail.

По сообщениям СМИ, создатели новой картины с Крузом хотят взорвать построенный в начале прошлого века подвесной железнодорожный мост над озером Пильховице. Поляки испугались, узнав о замыслах кинематографистов.

Когда к старому мосту наведались съемочная группа вместе с польскими военными, местные жители начали писать в социальных сетях с призывами сберечь мост, который признан достопримечательностью и с 2016 года был закрыт.

Один из пользователей посчитал, что польским властям, видимо, невыгодно ремонтировать мост, поэтому им решили пожертвовать ради киноискусства. Другой же попросил режиссера блокбастера Кристофера МакКуорри не уничтожать постройку XX века.

Чтобы успокоить взбунтовавшихся поляков, руководство Государственных железных дорог Польши опубликовало обращение, в котором заверило, что мост будет в целости и сохранности. При этом там отметили, что мост действительно будет задействован во время съемок, прозвучит взрыв, но само сооружение взрывать не будут.