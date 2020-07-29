Лоза объяснил, почему Джигурда неожиданно воспылал любовью к Бандере

Известный музыкант Юрий Лоза призвал не драматизировать историю с новой эскападой скандального артиста Никиты Джигурды, которого в очередной раз, как говорится, понесло. Артист появился на YouTube-канале писательницы Дианы Кади, которая, как публицист, уделяет много внимания украинской повестке, в том числе проблемы вооруженного противостояния в Донбассе. Тема оказалась близка Джигурде, и в ходе беседы он неожиданно воспылал любовью к пособнику гитлеровцев Степану Бандере, которого на Украине возвели в ранг национального героя. Кроме того, артист поделился грандиозными планами «украинизации» Донбасса и назвал себя «истинным миротворцем» (в противовес скандальному украинскому сайту с таким же названием).

«Я истинный миротворец! — эмоционально возвестил Джигурда. — Не организация «Миротворец», в которую меня занесли после 2014 года, когда нацики совершили черный обряд и заживо сожгли в Одессе людей, и в студии Савика Шустера аплодировали, мол, «так им и надо!» Для меня это неприемлемо, я отношусь к этой жизни как к космической игре!».

Заодно артист пообещал засудить телеведущего Владимира Соловьева и сделал еще несколько резонансных заявлений, в том числе в поддержку незаконных митингов в Хабаровске.

Комментируя фонтан противоречивых заявлений от Никиты Джигуржы, поэт и композитор Юрий Лоза призвал не относиться к подобным вещам слишком серьезно.

«Многие наши медийные персонажи ведут себя в разных местах по-разному, пытаясь понравиться аудитории, на которую они работают, — отметил Лоза в комментарии Федеральному агентству новостей. — Поймите, когда человек, например, выходит на сцену и кричит — в вашем городе самые красивые девушки в мире — он явно лукавит, поскольку он произносит эту фразу везде. Так и тут, все медийные персонажи ведут себя одинаково. Это для них естественное поведение».

По мнению музыканта, возможно, Джигурда пытался потрафить украинской аудитории, а в другом интервью, рассчитанном на других зрителей, он может сказать что-то радикально противоположное.

«Это общая тенденция — трудно искать на медийном поле людей с убеждениями, при том, что страна очень поляризована. Та же история с Крымом [с отношением к воссоединению Крыма с РФ]: есть те, кто полностью за, есть те, кто категорически против [и медийные персонажи вынуждены к этому подстраиваться]».

Лоза напомнил, как в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией на конкурс «Новая волна», который проходил в латвийской Юрмале, не пустили Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию.

«Их не пустили, потому что они активно поддерживали Россию в этом вопросе. А все остальные артисты спокойно проехали. Они никакой солидарности не проявили и спокойно там отработали. Если бы у артистов была хоть какая-то солидарность, они бы развернулись и сказали: что вы там, в вашей Латвии, нам диктуете, кого нам поддерживать или не поддерживать!» — отметил Юрий Лоза, посетовав, что актерскому цеху не хватает принципиальности и последовательности.

Напомним, ранее Никита Джигурда, отправившийся вслед за «балериной вся Руси» Анастасией Волочковой в Дивеевский монастырь, также порадовал общественность яркими заявлениями и эмоциональной дискуссией с полицией. Дело окончилось административным делом за нарушение режима самоизоляции в связи с карантином по коронавирусу.