Что такое гравлакс и с чем его едят

В арсенале опытных хозяек не счесть вариантов приготовления блюд из лосося. Тем не менее далеко не все хотя бы слышали о гравлаксе. А это очень простое в приготовлении и потрясающе вкусное блюдо.

Название «гравлакс» дословно переводится с шведского языка как «закопанный лосось». Эта закуска широко распространена в скандинавских странах, Исландии и Финляндии. Блюдо так полюбилось туристам из разных стран, что сейчас его всё чаще можно встретить в меню ресторанов по всему миру.

Немного истории

Скандинавы всегда ели много рыбы. Этот полезный продукт составлял основу рациона, а рыбный промысел был основным видом деятельности. Суровые воды холодных морей отличались щедростью, но богатый улов нужно было где-то хранить. Тогда находчивые рыбаки придумали интересный и эффективный способ сохранить выловленное.

Выпотрошенную рыбную тушку обильно натирали солью и специями, после чего клали в специально вырытую для этих целей яму и засыпали песком или землей.

Разумеется, в наше время рыбу никто никуда не закапывает, но в целом рецепт не претерпел значительных изменений. Научим вас готовить этот скандинавских деликатес сразу тремя способами. Выбирайте и удивляйте гостей.

№1 Классика жанра

Самый незамысловатый, но от этого не менее вкусный рецепт. Вместо лосося можно использовать любых представителей того же семейства: горбушу, кету, форель или кижуч — на ваше усмотрение.

Ингредиенты:

полкило филе красной рыбы с кожей;

пучок зелени укропа;

2 ч. л. свежемолотого черного перца;

2 ст. л. крупной морской соли;

2 ст. л. сахара.

Промываем филе под проточной холодной водой и убираем лишнюю жидкость с помощью бумажных полотенец. Смешиваем в емкости подходящего размера соль, перец и сахар. Моем, сушим и измельчаем укроп. Натираем рыбу специями и «укрываем» зеленью. Если готовим сразу несколько кусков, складываем их по два мякотью внутрь. Заворачиваем в фольгу или пищевую пленку и убираем в холодильник под пресс минимум на двое суток. Перед подачей стряхиваем с лосося лишнее.

№2 Свекольный гравлакс

Корнеплод придает блюду красивый красноватый цвет и прекрасно оттеняет его вкус.

Ингредиенты:

500 г рыбы;

укроп с зонтиками;

5 ст.л. соли;

3 ст. л. коричневого сахара;

некрупная свекла;

лимонная цедра;

по 50 г хрена и водки.

Свеклу варим до готовности и натираем на терке. Подготовленное рыбное филе посыпаем солью и сахаром, сбрызгиваем алкоголем. Выкладываем «шубу» из слоев в следующей последовательности: тертый хрен, свекла, цедра, мелко порубленная зелень. Заворачиваем как в прошлом варианте и ставим в холодильник под гнет на пару дней.

№3 Рецепт от Джейми Оливера

Знаменитый на весь мир повар не мог обойти вниманием гравлакс. Способ засолки мало чем отличается от традиционного, зато оригинальный соус от шефа добавляет деликатесу пикантные нотки.

Для гравлакса от Джейми Оливера нам потребуется:

2 филе по 150 г каждое;

укроп;

4 ст. л. крупной соли;

1 ст. л. коричневого сахара;

полторы ч.л. измельченного хрена;

4 ст. л. сметаны;

оливковое масло;

бальзамический уксус;

цедра двух лимонов;

половина апельсина.

В глубокой посуде перемешиваем цедру апельсина и лимона, сахар, соль, водку и мелко порезанный укроп. Полученной смесью как следует натираем семгу. Складываем куски друг с другом кожей наружу, заворачиваем и забываем в холодильнике на пять часов.

Для соуса:

Варим свеклу до мягкости и разминаем вилкой. Смешиваем с небольшим количеством уксуса и оливкового масла, умеренно солим и охлаждаем. Для второго соуса в сметану добавляем хрен, немного лимонного сока, соли и масла. Все компоненты хорошо перемешиваем.

Нарезанную тонкими ломтиками рыбу сервируем со свекольным и сметанным соусом. Украшаем долькой лимона и зеленью.

Готовый гравлакс, вне зависимости от способа приготовления, нарезают очень тонкими ломтиками и подают с кусочками цельнозернового или ржаного хлеба либо как самостоятельную закуску. Маринованное филе идеально сочетается с творожным сыром. Экспериментируйте!