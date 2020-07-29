Роспотребнадзор предупредил о приходе новых опасных штаммов гриппа

Москва, 29 июля. Новые опасные штаммы вируса гриппа, от которых россиян еще не прививали, придут в страну осенью или зимой, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне», — отметила она на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что поставка вакцины от гриппа в регионы запланирована на 31 августа. По ее словам, привить нужно не менее 60% населения.

Президент России Владимир Путин добавил, что вакцинация должна оставаться добровольной. Глава государства напомнил, что этот выбор — колоссальная ответственность каждого за свое здоровье и самочувствие близких. Российский лидер отметил важность просветительской работы по этому вопросу.

Ранее доктор Гай Хошен призвал обязательно делать прививки от гриппа этой осенью. По его словам, сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложиться на пандемию коронавируса. Тогда система здравоохранения будет очень загружена, станет сложно разделять больных внутри больниц.