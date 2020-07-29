Психолог объяснила, как избавиться от назойливого поклонника

Москва, 29 июля. Психолог Светлана Пешенькова объяснила, как девушка может избавиться от утомившего ее поклонника. Эксперт уверена, что с такими мужчинами надо просто дружить.

В жизни каждой девушки есть мужчина, который настойчиво ее добивается. По утрам он отправляет ей сообщения, часто звонит и приглашает провести время.

Он может появиться на работе или будет дежурить с цветами у дома. Чтобы не провоцировать такого человека на агрессию, нужно соблюдать простые правила, передает «Пятый канал».

По словам Пешеньковой, нельзя просто так отказывать, нужно это делать аккуратно и мягко. Например, если назойливый мужчина вам постоянно названивает, попросите его звонить не чаще раза в день.

С одной стороны, вы принимаете его внимание, а с другой, ограничиваете взаимодействие. Психолог советует никогда не обвинять ухажера и не говорить, что вы от него «устали».

Такое поведение обычно приводит к обиде, и мужчина может стать совершенно невыносим. Специалист советует использовать мягкие формулировки. Мужчина не должен чувствовать, что вы хотите от него избавиться.

Постепенно он привыкнет к минимальному контакту с вами. И вскоре найдет новый объект для внимания.