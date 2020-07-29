Права «обочечников» и наказание для городских «шумахеров»: эксперты обсудили, как бороться с автохамами

За какие нарушения ПДД следует увеличить ответственность? Ответ на этот и другие вопросы искали участники онлайн-эфира «Ужесточение ответственности за нарушение ПДД и борьба с автохамством» Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей.

Модераторами дискуссии выступили генеральный директор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицын.

Согласно статистике ГИБДД, за первый квартал 2020 года на дорогах России значительно возросло число аварий. По данным правоохранителей, каждое 11-е ДТП приводит к летальному исходу, то есть в среднем за год страна теряет в авариях население небольшого города.

При этом российское правосудие довольно лояльно относится к убийцам на дорогах: по делам о ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью (части 1 и 2 ст. 264 УК РФ) суды назначают реальное лишение свободы лишь каждому 10-му преступнику, по ДТП с гибелью человека (части 3 и 4 ст. 264) — лишь половине подсудимых (в начале 2000-х годов — 31–35% подсудимых). Так почему тяжкие телесные повреждения и даже смерть не являются для российских судов поводом для лишения свободы преступника и нужно ли снижать скоростной режим в городах, читайте в материале ФАН.

Правосудие нужно ужесточать

Первым гостем ФАН стал генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. Отвечая на вопрос о качестве судебной практики, когда лишь один из 10 правонарушителей получает заслуженное наказание, он сообщил, что «на самом деле за последние 10 лет ситуация кардинально улучшилась, о чем говорит статистика».

«Процессуальный отдел, связанный с вынесением наказаний, я соглашусь, должен проводить разбор более детально и конкретно. Текущая ситуация требует дополнительного внимания. Неотвратимость наказания существенно выше. Важно аккуратно оперировать цифрами, так как виновниками ДТП могут являться не только водители», — говорит эксперт.

Комментируя инцидент с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником ДТП со смертельным исходом 8 июня на Смоленской площади в Москве, Мельников сообщил, что в настоящее время осуществляется набор всех необходимых процессуальных действий, связанных с рассмотрением этого дела.

«Недавно говорили о том, что Ефремов не признал свою вину. Это происходит в легитимном поле, с точки зрения набора действий. Действительно, следует принять жесткие решения и максимально оперативно. Неправильно связывать судебную практику с ситуацией на дорогах. Влияют инфраструктура, законодательное урегулирование и все участники происшествия. Я не готов говорить о судебной части, но могу сказать, что в последнее время, за последние 10 лет, количество смертей существенно снизилось», — заключил директор экспертного центра.

Стерлигов готов нарушать

Второй гость, основатель благотворительного фонда «Слобода» Герман Стерлигов, выразил уверенность, что ряд принятых в России законов, призванных обезопасить пешеходов и снизить количество ДТП, необходимо отменять.

«Допустим переход по зебре. Машина якобы обязана остановиться и пропустить. Вследствие чего была сбита куча народу. Это провокационное правило, от которого погибли люди. Объясните это их родственникам. Дебилы приняли этот закон, убийцы практически. Нормальный человек видит, что я за рулем, смотрю в левое зеркало, вижу машину и проезжаю зебру, сигналя пешеходу», — поясняет свою позицию гость.

Стерлигов добавил, что езда по обочинам, в случае если водитель торопится, тоже допускается.

«Люди могут торопиться по делам, а фура с быдлятиной… Есть такая ситуация, когда люди рискуют всем на дорогах. Раньше били морды в таких ситуациях — сейчас появились камеры, все стали стукачами. Обнаглели трусливые твари. Трусливое быдло знает, что они защищены камерами, и мешает проехать. Есть нормальные дальнобойщики, а есть уроды, которые связываются по рации и нападают на одного водителя», — утверждает занимающийся благотворительностью эксперт.

По мнению Стерлигова, если вежливые водители стоят в автомобильной пробке и спокойно ждут своей очереди, «значит, у них никто не умирает». Но если они не уступают дорогу «обочечникам», то собеседник ФАН считает их не самыми приятными людьми.

«Для них важнее соблюсти ПДД. Я с презрением отношусь к большинству современников — сатанистам, театралам. Мне плевать, что они обо мне думают», — заявил Стерлигов.

Он рассказал о покупке нового автомобиля у гражданина Белоруссии по «упрощенной схеме», без оформления нужных документов.

«Есть техпаспорт, покупаешь машину, отдаешь деньги, даешь по рукам. Езжу в радости. И, конечно, штрафов не будет, куда они будут мне приходить? Еду как мне подсказывает совесть, а не как меня дрессирует навигатор. Как с собаками. Я еду как всегда ездил, как считаю нужным. Это унизительно! Вы, наверное, это не понимаете. Это западло, мы не собаки!» — заключил он.

Депутат Васильев не согласен

Депутат Государственной думы Александр Васильев раскритиковал Стерлигова за его позицию по отношению к правилам дорожного движения и езде по обочинам. По мнению парламентария, именно «из-за «обочечников» страдает большое количество людей».

«Границы закрыты, ажиотаж очень большой, все едут на Черное море. В итоге формируются еще большие пробки. В Сочи установили специальные столбики-ограничители. В свое время штрафы остановили поток «обочечников», штраф в 1500 рублей — действенная мера», — уверен Васильев.

При этом депутат считает безответственным тот факт, что многие водители сознательно идут на нарушение ПДД, заявляя, что им проще заплатить штраф. Васильев рассказал, как нужно бороться с городскими «шумахерами».

«В городе следует создавать своеобразную среду, чтобы машины двигались со определенной скоростью, чтобы родители не боялись отпускать своих детей в школу. От вопросов безопасности дорожного движения зависит многое. Стоит принимать стандарты, которые будут ограничивать водителей, например, по скорости. Человек не поедет по узкой дороге с кучей припаркованных машин на большой скорости. Психологическое сужение пространства», — продолжает он.

Говоря о мерах, которые бы позволили снизить летальность на дорогах, депутат заявил о необходимости контроля скоростного режима, а также о введении ограничения на использование автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

«Сегодня обсуждают алкозамки. Там страшные аварии с алкоголиками, которых неизвестно, где встретишь. Инспекторы есть не везде. Далее — модернизация кодекса административных правонарушений. Когда правонарушитель попадется во второй раз — он может уже год ездить. У нас много камер на скорость, в Москве их очень много, по сравнению с регионами», — заключил парламентарий.

Напомним, не так давно Госавтоинспекция России раскрыла данные о количестве жертв дорожно-транспортных происшествий за 2019 год. В общей сложности, по данным ведомства, в результате ДТП на дорогах страны погибли 16,9 тысячи человек, из которых почти пять тысяч были пешеходами. Для сравнения: в 2018 году эти цифры составили 18,2 тысячи человек и 5,3 тысячи соответственно.

Травмы различной степени тяжести в ДТП в 2019 году получили более 210,8 тысячи человек, из них почти 46 тысяч — пешеходы. Количество происшествий с водителями, у которых были выявлены признаки опьянения, снизилось. В 2019 году таких ДТП было 19,3 тысячи (20,1 тысячи в 2018 году). Жертвами таких происшествий стали 4,4 тысячи человек, а еще 26 тысяч человек получили ранения.