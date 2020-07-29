CNN опубликовал карту с Курилами в составе Японии

Вашингтон, 29 июля. Американский телеканал CNN в одном из своих материалов опубликовал карту южных островов Курильского архипелага в составе Японии, а не России. Она появилась в статье о деятельности японских Военно-воздушных сил (ВВС).

В тексте отмечается, что эта карта была выпущена Минобороны Японии. Она отражает маршруты полетов российских и китайских самолетов, из-за которых японские истребители поднимались на перехват. При этом южные острова Курильского архипелага Итуруп, Кунашир и Шикотан отнесены к территории Японии, а не РФ.

Причина, по которой в военном ведомстве Японии отнесли острова к территории своего государства, объяснима: Токио претендует на южные Курилы. Там эти территории называют «северными», поскольку не признают над ними суверенитет РФ.

Из-за этого на протяжении многих лет между Россией и Японией остается нерешенным вопрос о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Учитывая это, Москва предложила Токио базу для заключения соглашения, однако пока никакой реакции не последовало.

Недавно Япония выразила недовольство в связи с тем, что РФ проводит геолого-разведочную деятельность в Охотском море, в том числе в районе Курильских островов, пишет «Парламентская газета». При этом российская сторона предварительно уведомила японскую о трехмесячных работах на территории между Сахалином, Камчаткой и Курилами.

В Кремле подчеркнули, что РФ «имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований».