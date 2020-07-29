Подруга Николаева объяснила, почему звезды были обескуражены его свадьбой с Проскуряковой

Москва, 29 июля. Певец Игорь Николаев десять лет назад женился на Юлии Проскуряковой. Подруга пары, руководитель ювелирной компании «Кристалл мечты» Юлия Пузырева рассказала, почему многие звезды были недовольны торжеством.

По словам Пузыревой, друзья Николаева приняли его новую жену, как свою. Даже Алла Пугачева, которая всегда относилась к его женщинам ревностно, одобрила кандидатуру Проскуряковой. Пузырева объяснила, что Пугачевой всегда казалось, что Николаева используют.

«Ей казалось, что все его используют, особенно Наташа Королева. Я дружила с Королевой, когда она была его женой. Наташа была все-таки простушка, не его уровня», — отметила она.

Подруга Николаева добавила, что именно певец решил расстаться с Королевой. Супруги были слишком разными, им не о чем было говорить. Когда Николаев встретил Проскурякову, его друзья и не надеялись на свадьбу. Однако друг Николаева, бизнесмен Арас Агаларов устроил торжество. Он предложил Николаеву оплатить банкет, если свадьба пройдет в его новом торговом центре.

Звездная свадьба сделала центру хорошую рекламу. Однако торжество пришлось не по душе знаменитостям, звезды были обескуражены местом проведения свадьбы.

«Это была странная свадьба. Пугачева с перекошенным лицом сидела. Она же не любит бесплатно на презентации приходить. А тут пришла на свадьбу друга, которому не могла отказать», — объяснила она.

Пузырева вспомнила, что Андрей Малахов тогда в шутку порадовался, что Николаев дружит именно с Агаларовым, а не владельцем «Макдоналдс».

Ранее Наташа Королева рассказала, что выбрала сотрудничество с Николаевым вместо славы и карьеры в США. Артистка призналась, что успеха на родине ей в те времена ничто не предвещало. Вместе с Королевой композитор взял еще двух девушек, чтобы выбрать, чьей «раскруткой» заниматься.