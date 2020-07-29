Оскандалившаяся с домашним насилием Тодоренко нашла работу на Украине

Киев, 29 июля. Телеведущая Регина Тодоренко, известная по популярному шоу «Орел и решка», нашла работу на Украине. Звезда станет вести на радио рубрику о путешествиях.

Супруга певца Влада Топалова призналась, что очень рада возможности делиться опытом и эмоциями, которые получила в многочисленных путешествиях по миру. Тодоренко бесстрашно покоряла Гималаи, прыгала с водопада Виктория, попадала в племена аборигенов и даже однажды решилась отправиться в беспрерывное кругосветное путешествие длиною в девять месяцев.

«К тому же, мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке», — добавила звезда.

Тодоренко надеется, что ее рекомендации и опыт пригодятся, когда мир оправится после пандемии коронавируса.

Телеведущая весной этого года оказалась в центре громкого скандала. В онлайн-интервью основательнице PeopleTalk Лауре Джугелии она грубо высказалась о жертвах домашнего насилия, что вызвало широкий общественный резонанс. Журнал Glamour лишил звезду звания «Женщина года» и подчеркнул, что выступает против любой формы насилия. Крупные бренды разорвали с ней рекламные контракты.

Спустя несколько дней Тодоренко на своем YouTube-канале выпустила документальный фильм «А что я сделала, чтобы помочь?», посвященный проблеме домашнего насилия в российских семьях. Кроме того, они с мужем перевели крупную сумму денег центру «Насилию.нет».

Как пишет «Утро.ру», недавно критике подверглась телеведущая Ксения Собчак, которая заявила, что нападению подвергаются «только слабые люди».