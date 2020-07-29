Ученые открыли необычное свойство средневековой глазной мази

Лондон, 29 июля. Британские ученые выяснили, что средневековое лекарство на основе чеснока и вина оказалось эффективной против бактерий.

Специалисты Ноттингемского университета воссоздали глазную мазь по рецепту из средневековой книги. Кроме чеснока и вина она включает в себя лук и соли желчных кислот.

Препарат способен уничтожить устойчивых к современным антибиотикам бактерии. Исследователи отмечают, что таких бактерий с каждым годом становится все больше.

Поэтому они обратились к опыту врачей прошлого. Ученые отмечают, что метициллинрезистентный золотистый стафилококк уносит сотни жизней по всему миру.

Британцев удивило, что обыкновенная глазная мазь эффективно справляется с бактериальными пленками в организме человека. Она поражает микробы и не вредит клеткам тела, пишет издание Planet Today.

Cпециалисты планируют начать масштабные исследования мази и надеются найти и другие полезные свойства препарата.