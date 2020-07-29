Харламов нашел новую «жертву» для шуток вместо Гузеевой

Москва, 29 июля. Юморист Гарик Харламов переключился с актрисы Ларисы Гузеевой на ведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Резидент Comedy Club опубликовал юмористический скетч на журналиста.

В своем профиле в Instagram Харламов опубликовал небольшое видео с нарезкой выходов ведущего в программе «Судьба человека». Ролик шоумен назвал «гаданием на Корчевникове»

В начале записи он поприветствовал зрителей, а затем спросил: «Давай узнаем, какой ты сегодня?» Следом идет несколько фрагментов из шоу: в первые секунды передачи Корчевников обычно озвучивает цитаты своих героев.

Видео Харламова посмотрели уже более 600 тысяч пользователей. В комментариях к публикации юмориста несколько сотен комментариев. Пользователи посмеялись над видео и поинтересовались у Гарика, где его прежняя «жертва» для шуток.

Комик регулярно публиковал в своих профилях в социальных сетях шутки, посвященные ведущей «Давай поженимся!». Гузеева, не выдержав такого наплыва, обратилась к юмористу с экрана телевизора. После этого ходили слухи, что звезды помирились, но спустя некоторое время шутки посыпались вновь.