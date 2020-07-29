В Сети назвали простой способ вырастить счастливого и послушного ребенка

Москва, 29 июля. Часто в попытке вырастить счастливого и послушного ребенка родители используют метод, который подходит при общении со взрослыми, но совершено не работает на детях. Пользователи Сети назвали альтернативный способ, который поможет в воспитании подрастающего поколения.

Обычно родители, желающие «улучшить» своего ребенка, указывают на ошибки дочери или сына, дают советы и критикуют. Однако на деле оказывается, что самый простой и лучший инструмент в воспитании детей — это похвала.

Многие считают, что для похвалы должен быть конкретный повод, однако в Сети напоминают, что подходящая ситуация может не наступить никогда. Пользователи Интернета сравнивают детей с цветами, а похвалы — с необходимой растениям водой.

«Глупым будет посадить семена и ждать пока они подрастут, чтобы только потом начать поливать. Так же и с детьми», — пишут в Сети.

Оказывается, родители не должны ждать, пока появится подходящая ситуация — повод для похвалы необходимо искать самостоятельно даже в, казалось бы, негативных проявлениях.

«Например, послали вы ребенка за хлебом, а он вернулся с чипсами, еще и грязный весь. Не нужно ругать — похвалите за то, что он сам сходил в магазин», — советуют в Интернете.

По словам пользователей, в будущем, когда родитель решит отправить ребенка в магазин, не придется упрашивать или угрожать.

Как пишет «Слово и дело», хвалить ребенка нужно хотя бы пять раз в день в течение месяца. После этого периода поводы для похвалы искать не придется, а ребенок начнет совершать хорошие поступки самостоятельно.

Ранее психолог Наталья Малышева рассказала Федеральному агентству новостей, как родителям избежать «токсичных отношений» с детьми. Она отметила, что родители часто несут в семьи модель из своего детского опыта.