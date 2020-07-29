Соскин предупредил Украину о расколе и сильном «похмелье» после местных выборов

Киев, 29 июля. Местные выборы расколют Украину и погрузят ее в политические разборки в регионах, что сделает 2021 год еще более тяжелым, чем нынешний. Об этом предупредил украинский экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин.

«Я всех поздравляю, люди теперь будут заниматься не местными делами своей громады, а местными политическими разборками после октября», — заявил он.

Соскин предрек стране сильное «похмелье» в начале ноября, когда будут подведены итоги выборов, на которые потратили десятки миллиардов долларов.

«Песня есть такая «Улица-улица, ты хорошая», надо эту песню людям послушать, там все описано, как будет», – подчеркнул экономист.

По его мнению, Украина «более-менее протянет до конца октября», а вот потом «все и начнется»

«Я думаю, что Новый год будет очень веселый, и 2020 год все будут вспоминать как радостный, по сравнению с тем, что ждет нас в следующем», – констатировал эксперт.

Местные выборы Верховная рада назначила на 25 октября. Они не пройдут на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на подконтрольной Киеву части Донбасса.

Российский политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что избрание депутатов областных, городских и районных советов может негативно отразиться на политической ситуации на Украине, где зарождается серьезный кризис. Правящая партия «Слуга народа», занимающая большинство в Верховной раде, по его словам, может потерпеть полное фиаско, что приведет к серьезным последствиям как для самого политического объединения, так и для властей страны в целом.