Выборный: Потеря родных погибшего в ДТП, которое устроил Ефремов, невосполнима

Суд над устроившим смертельное ДТП актером Михаилом Ефремовым перенесен на 5 августа в связи с неявкой адвокатов обвиняемого. Ранее Ефремов отказался признавать себя виновным, а также давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции России. Она дает гражданину право не свидетельствовать против себя и ближайших родственников.

То, что произошло, — конечно, трагедия. Об этом очень больно говорить, потому что никакой компенсацией — ни материальными средствами, ни чем-то иным — эту потерю родным и близким не восполнить.

Но в то же время нести обиду, ненависть, желание отомстить — очень тяжело, это угнетает. Конечно, об этой ситуации невозможно забыть. Но, наверное, по-человечески простить можно.

Ефремов — великий талант. Но рассчитывать следует только на решение суда. Вмешиваться в систему правосудия невозможно, закон этого не допускает. Существуют юристы и адвокаты, которые смогут предоставить суду все исчерпывающие доказательства. Не стоит забывать и о стороне обвинения.

Я не знаю, какую позицию займет прокуратура. Возможно, будет настаивать на назначении наказания, а может быть, придет к выводу, что по какой-то причине Ефремова нужно оправдать. Но я верю в правосудие. И если суд откладывает рассмотрение дела, то для этого есть объективные причины. Мне кажется, в этот процесс не нужно вмешиваться, давайте возложим все надежды на правосудие.

То, что Ефремов отказался признавать себя виновным, совершенно нормально. Такое право ему предоставляет Конституция РФ — Основной закон государства.

Авария в центре Москвы с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Сам Ефремов не пострадал и почти сразу признал свою вину в ДТП, а вот 57-летний водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм.

Артиста отправили под двухмесячный домашний арест, в его отношении было возбуждено уголовное дело. Кроме того, в крови актера нашли следы наркотических веществ. Многие общественные и политические деятели высказались за то, чтобы Михаил Ефремов получил реальный срок.