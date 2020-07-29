Эпидемиолог Покровский оценил шансы России избежать введения жестких мер по COVID-19

Россия может избежать введения повторных жестких ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, однако для этого нужно соблюдать доступные всем меры профилактики COVID-19. Об этом заявил инфекционист, завотделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в комментарии Федеральному агентству новостей.

Президент России Владимир Путин во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ констатировал, что число заражений коронавирусом в стране снижается. Однако, предупредил глава государства, ситуация может качнуться в любую сторону. Президент добавил, что необходимо постараться избежать введения повторных ограничений из-за коронавируса.

«Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме», — сказал Владимир Путин.

Заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает, что Россия может избежать повторного введения ограничительных мер. Однако для достижения такого результата необходимо соблюдать рекомендации специалистов по недопущению и профилактике распространения COVID-19.

«Концепция президента совершенно правильная. Вопрос: как это будет воплощаться в реальной жизни? Мы видим, что даже такая достаточно простая и доступная мера как ношение масок, к сожалению, нарушается большинством жителей Москвы — по крайней мере, которых я вижу на улицах и в магазинах. Минимальные требования могут быть достаточно эффективны, но их надо соблюдать. Думаю, что такие катастрофические — я бы выбрал такой термин — меры как закрытие производств, прекращение учебного процесса — это ненужные мероприятия. Можно ограничиться теми мерами, которые рекомендованы сейчас», — сказал Вадим Покровский в комментарии ФАН.

Во время совещания президент России заявил, что существенно увеличенные возможности системы здравоохранения страны позволили спасти жизни и обезопасить здоровье сотен тысяч граждан. Владимир Путин отметил и самоотверженную работу врачей, вставших на передовую борьбы с пандемией.

Инфекционист Вадим Покровский считает, что сейчас эпидемиологическая обстановка в стране вышла на стадию стабилизации.