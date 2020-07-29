Эпидемиолог Покровский оценил шансы России избежать введения жестких мер по COVID-19

Россия может избежать введения повторных жестких ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, однако для этого нужно соблюдать доступные всем меры профилактики COVID-19. Об этом заявил инфекционист, завотделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в комментарии Федеральному агентству новостей.
Президент России Владимир Путин во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ констатировал, что число заражений коронавирусом в стране снижается. Однако, предупредил глава государства, ситуация может качнуться в любую сторону. Президент добавил, что необходимо постараться избежать введения повторных ограничений из-за коронавируса.
«Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме», — сказал Владимир Путин.
Заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает, что Россия может избежать повторного введения ограничительных мер. Однако для достижения такого результата необходимо соблюдать рекомендации специалистов по недопущению и профилактике распространения COVID-19.
«Концепция президента совершенно правильная. Вопрос: как это будет воплощаться в реальной жизни? Мы видим, что даже такая достаточно простая и доступная мера как ношение масок, к сожалению, нарушается большинством жителей Москвы — по крайней мере, которых я вижу на улицах и в магазинах. Минимальные требования могут быть достаточно эффективны, но их надо соблюдать. Думаю, что такие катастрофические — я бы выбрал такой термин — меры как закрытие производств, прекращение учебного процесса — это ненужные мероприятия. Можно ограничиться теми мерами, которые рекомендованы сейчас», — сказал Вадим Покровский в комментарии ФАН.
Во время совещания президент России заявил, что существенно увеличенные возможности системы здравоохранения страны позволили спасти жизни и обезопасить здоровье сотен тысяч граждан. Владимир Путин отметил и самоотверженную работу врачей, вставших на передовую борьбы с пандемией.
Инфекционист Вадим Покровский считает, что сейчас эпидемиологическая обстановка в стране вышла на стадию стабилизации.
«Мы видим стабилизацию эпидемического процесса на достаточно низком уровне. Тяжелых случаев заболевания не так уж много. Система оказания медицинской помощи полностью справляется с таким количеством больных. То, что нам сейчас нужно, — следить, чтобы не было ухудшения ситуации. А это вполне возможно: некоторое расслабление населения, люди уделяют мало внимания элементарным методам профилактики… Вводить жесткие меры, конечно, не нужно. Те мягкие меры, которые уже существуют, — достаточны, но их надо соблюдать», — подчеркнул Вадим Покровский.