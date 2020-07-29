Коллапс мирового рынка алмазов может сыграть на руку De Beers и «Алросе»

Спрос на золото и, соответственно, его цена на мировых рынках стремительно растут — как и других драгоценных металлов. Однако на рынке алмазов наблюдается противоположная тенденция: снижение цен и сокращение продаж. Впрочем, это длится уже не первый год, но в связи с пандемией COVID-19 тенденция, похоже, приобрела новое качество.

Горнодобывающая корпорация Anglo American, владеющая крупнейшим в мире поставщиком природных алмазов, компанией De Beers, сообщила о снижении добычи во втором квартале на 54% — до 3,5 млн карат. Российская «Алроса» перенесла свои июльские продажи из Москвы в Антверпен — из-за отсутствия и ухода клиентов, отказывающихся от долгосрочных контрактов вследствие полной «затаренности» алмазным сырьем. Туда же, в Антверпен, направилась из традиционной Ботсваны и De Beers.

Тем не менее, даже в этих условиях оба «алмазных монстра» демонстрируют политику сохранения хотя бы нынешнего уровня цен — даже путем сокращения продаж и либерализации их условий, де-факто давая своим конкурентам 15–25%-ую фору.

Надо сказать, нечто подобное наблюдалось на рынке черного золота в связи с картельным соглашением ОПЕК+, благодаря которому США вышли на первое место в мире по добыче нефти. Но там имела место небольшая революция — «сланцевая», связанная с новыми технологиями фрекинга (гидроразрыва пласта). В алмазодобывающей отрасли за последние десятилетия ничего подобного не наблюдается, даже наоборот: налицо не рост предложения, а резкое сокращение спроса. Которое, в свою очередь, связано с такими социальными процессами, как «смерть среднего класса» во всем мире.

У алмазов, как известно, есть две сферы применения: промышленная, где используется высочайшая твердость их кристаллической решетки, и потребительская, где используется высочайший коэффициент светового преломления той же самой решетки, дающий неповторимую «игру света» ограненных кристаллов, именуемых бриллиантами. Да, тех самых, которые «лучшие друзья девушек». Но не любых девушек, а девушек со статусом и средствами. Так вот: девушек, которые могут и хотят позволить себе статусное потребление в виде ювелирных украшений с бриллиантами весом до 1 карата, в нынешнем кризисном мире становится все меньше. Их уже, условно говоря, не сотни, а десятки миллионов.

Поэтому падение спроса идет очень быстрыми темпами. Тем более что массового вторичного рынка, как у золота, которое «всегда золото», у бриллиантов и изделий из них по факту нет вообще. Конечно, если эти изделия не относятся к уникальным образцам ювелирного искусства и не обладают собственной историей. Поэтому вряд ли в обозримом будущем конъюнктура здесь существенно изменится к лучшему.

Словом, эта волна — всерьез и надолго, и похоже, что это цунами. «Перебить» ее не может даже нынешняя накачка мировой экономики «вертолетными» деньгами центробанков. Многотриллионная, по форме коронавирусная, а по сути антикризисная эмиссия идет, в основном и прежде всего, на поддержку фондовых индексов и покрытие бюджетных дефицитов. И если это цунами осенью наложится на вторую волну COVID-19 или другой инфекцией сходных масштабов, то всеобщий коллапс алмазного рынка (во всяком случае, ювелирной его части: техническую это затронет в меньшей степени) по ценам и по объемам продаж выглядит почти неизбежным.

Опять же, в нефтяной отрасли нынешней весной дело закончилось, как мы уже знаем, резким, вплоть до «ухода в минус», падением цен на черное золото и неформальным расширением соглашения ОПЕК+ практически на все нефтедобывающие страны, включая США, что привело к восстановлению конъюнктуры на мировом рынке. Исключать аналогичного развития событий и в алмазной отрасли тоже не стоит. Поэтому оценки Forbes, Bloomberg и ряда других авторитетных источников, которые в целом сводятся к тому, что в сложившейся ситуации De Beers и «Алроса» теряют контроль над глобальным рынком алмазов, трудно назвать объективными.

В конце концов, у этих «монстров», обладающих сырьевыми запасами в миллионы карат, есть все возможности в любой момент изменить свою ценовую политику для снижения планки платежеспособного спроса и тем самым выбить мелких производителей из этой «большой алмазной (ювелирной?) игры», сделав их добычу нерентабельной. Это стандартная бизнес-практика, которая соответствует закону монополизации рынков ограниченной емкости — а таковым, в теории, является любой рынок.