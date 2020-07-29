Ищенко объяснил, как сказалось на России уничтожение николаевских верфей

Киев, 29 июля. Украинский политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко высказался о судостроительных успехах России и объяснил, как торгово-экономический разрыв Москвы и Киева сказался на этой отрасли.

Ищенко обратил внимание, что российская судостроительная отрасль не сильно пострадала от разрыва кооперации с Украиной. Прежде всего это связано с тем, что Москва уже давно закупила технологии строительства судов и кораблей различного класса и водоизмещения у других стран, а также активно занялась разработкой собственных проектов.

«Я хочу обратить ваше внимание, что Россия в свое время закупила не только «Мистрали», которые Франция так и не поставила, но и технологии их строительства, которые были переданы России», – напомнил Ищенко.

По словам политолога, Украина, отказавшись от сотрудничества с Россией по вопросам судостроения, утратила сразу несколько крупных производств, которые занимались созданием корабельных агрегатов. Прежде всего пострадали николаевские верфи Черноморского судостроительного завода, специалисты которого во времена Советского Союза занимались разработкой и созданием крупных кораблей океанского класса и авианосцев. После государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году, предприятие было фактически ликвидировано из-за разрыва торгово-экономических связей с Россией.

Ищенко объяснил также, как сказались на России последствия уничтожения николаевских верфей. Он заметил, что Украина и Россия могли активно сотрудничать в сфере судостроения, что, в свою очередь, позитивно бы отразилось на возможностях кораблестроения двух стран. Однако после разрыва связей России пришлось действовать самостоятельно и наращивать свою производственную базу для создания кораблей авианесущего класса.

«Эти компетенции постепенно возвращаются в Россию, но полностью преодолеть последствия уничтожения николаевских верфей Россия может лет через 10–15», – резюмировал Ищенко.

Ранее Ищенко прокомментировал встречу трехсторонней контактной группы по «Минску», которая пришла к соглашению об установлении нового режима прекращения огня. Он рассказал, как Киев хотел использовать данные договоренности в своих геополитических целях.