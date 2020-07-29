Юрист: Россия — не плантация по выращиванию детей для иностранцев

В Госдуме обсуждают изменение закона о суррогатном материнстве в России. Накануне вице-спикер Ирина Яровая заявила, что норму необходимо скорректировать и ужесточить. Согласно проекту закона, суррогатное материнство следует разрешить только гражданам России, которые не могут иметь детей по состоянию здоровья. В остальных же случаях на суррогатное материнство стоит налагать запрет.

Трудно спорить по этому вопросу с Ириной Анатольевной. Потому что на сегодняшний день у нас очень слабое правовое регулирование этого вопроса. Существуют правовые пробелы, которые позволяют допускать злоупотребление. Кто-то обвинял в этом врачей, но они делали только то, что позволяло им законодательство. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло — пандемия выявила целый ряд проблем.

Российские суррогатные мамы нарожали по предварительным заказам детишек, а иностранцы не смогли их вывезти из-за карантина. И они начали стучать во все двери: «Как же так, мы же заплатили, мы заказывали, где дети?» Но из-за пандемии иностранные граждане не смогли приехать и забрать младенцев.

По закону «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» быть родителями при суррогатном материнстве может только разнополая пара. Или одинокая женщина, которая не может выносить или родить ребенка по медицинским показаниям. Может быть, здесь нужно что-то поменять.

Свидетельство о рождении ребенка наши ЗАГСы выдают только супружеским парам, это тоже нужно иметь в виду. Другим отказывают, ссылаясь на прописанную в законе норму. Давайте не забывать о главном, о том, что позволяет ужесточить законодательство: принятые поправки к Конституции, где говорится, что брак — это союз между мужчиной и женщиной.

Это о том, как уберечь наших детей от попадания в ЛГБТ и ко всяким извращенцам. И, конечно, надо серьезно разобрать всю правовую цепочку, от начала до конца. От пробелов в законодательстве до условий действующей программы материнства.

Это же целый комплекс действий. Сначала идет подбор суррогатной матери, потом ее оплодотворение, вынашивание ребенка, его рождение, регистрация и последующая передача.

На сегодняшний день суррогатное материнство запрещено во многих странах. Франция, Норвегия, Германия, Швеция, в нескольких штатах Америки (Аризона, Мичиган, Нью-Джерси), в Канаде, в Китае. Поэтому все едут к нам. А почему запрещено у них? Потому что там общество крайне негативно относится к этому виду материнства. Там это приравнивается к коммерческой услуге. Например, во Франции установлен запрет в законодательстве на репродуктивное материнство, поскольку этот метод целиком и полностью противоречит их закону об усыновлении детей.

В Финляндии четкая норма: мать — это женщина, которая родила ребенка. И никакой другой матери, суррогатной или еще какой-то, быть не может.

Есть страны — Великобритания, Нидерланды, Дания, Румыния — где разрешено только некоммерческое суррогатное материнство, например, только родственное. Для того, чтобы не нарушать собственное законодательство, они едут в Россию. Потому что у нас такая возможность с 1996 года, к сожалению, узаконена. И обращаться к донорам имеют право любые лица с проблемами репродуктивной системы. И заказывают это как супружеские пары, так и родители-одиночки, мужчины, женщины и так далее.

Ирина Яровая правильно подняла вопрос, это огромная проблема. Мы не плантация для выращивания детей для иностранцев. Ужесточать надо, и внутри страны тоже.

Я толерантный человек, но когда известные на всю страну пропагандисты однополой любви обзаводятся сразу двумя-тремя-четырьмя детьми, очевидно, от суррогатных матерей, и начинают ими кичиться, мне просто жалко этих детей. Что они видят и какими они вырастут в этих нетрадиционных для России семьях?

Оставлять эту возможность нужно тем, кому это необходимо по здоровью: нашим, российским парам, обычным семьям, где папа и мама нормальные, но из-за каких-то медицинских проблем у них не может быть детей. Те, у кого всего один метод остался. Это по-человечески, это по-божески, это нужно оставить.

Но инкубатор для выращивания детей иностранцам надо закрывать. И начинать нужно с нашего российского законодательства.