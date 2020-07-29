Эксперт объяснил, как игра с США вокруг С-400 подтолкнет Турцию к новым контрактам с РФ

Москва, 29 июля. Заявление Турции об «устранении обеспокоенности» Вашингтона несовместимостью российских ЗРС С-400 и американских истребителей F-35 — это новая игра, которая закончится тем, что Анкара приобретет новое вооружение у России. Таким мнением поделился военный эксперт Иван Коновалов.

Напомним, ранее США исключили Турцию из программы F-35 в связи с тем, что Анкара приобрела российские С-400. Глава Минобороны Турции назвал это несправедливостью и заявил о готовности Анкары «устранить обеспокоенность» США.

«Вся ситуация с противостоянием США и Турции началась гораздо раньше момента, когда Анкара заключила контракт с Москвой на поставку С-400», — отметил Коновалов.

По словам эксперта, Вашингтон недоволен действиями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку Анкара пытается вести самостоятельную политику и не считается с требованиями США.

«Турция упрямо доказывает, что не намерена мириться с диктатом и намерена вести самостоятельную политику на Ближнем Востоке», — подчеркнул спикер.

Коновалов пояснил, что России никак не касается противостояние между двумя крупнейшими армиями НАТО — США и Турцией. При этом данная ситуация очень показательна: Вашингтон пытается приструнить партнера, но не приходит к желаемому результату.

«Избрав однажды политическую линию на противостояние с США, Эрдоган уже не может от нее отступиться. <…> Нет никаких сомнений, что в ближайшее время Эрдоган заключит новый крупный военный контракт с Россией. Приближаются выборы, и ему нужны четкие политические сигналы во внешней политике, чтобы их правильно воспринял турецкий электорат», — сказал эксперт изданию «Экономика сегодня».

По мнению Коновалова, в ближайшие два года президенту Турции придется демонстрировать, что страна становится все влиятельнее на Ближнем Востоке. В связи с этим Реджеп Тайип Эрдоган продолжит курс на конфронтацию США. Вашингтон это приведет к новым проблемам с союзником по НАТО, а Москву — к следующим крупным военным контрактам. В заключении эксперт подчеркнул, что для Минобороны РФ такой расклад вполне благоприятен.