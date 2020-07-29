Стало известно, на что пошел Прилучный ради съемок в продолжении сериала «В клетке»

Москва, 29 июля. Популярный российский актер Павел Прилучный продолжает готовиться к съемкам нового сезона сериала «В клетке». Он с головой погрузился в работу и приводит себя в норму после карантина и развода. Артист планирует убрать пару лишних килограммов, а также накачать мышцы и «подсушиться».

Ради съемок в продолжении сериала «В клетке» Прилучный пошел на крайние меры — он часами пропадает в спортивном зале, а также следит за своим питанием, пишет «СтарХит». Артист сел на жесткую диету и не употребляет продукты, содержащие большое количество углеводов.

За результатами и успехами Прилучного следит его личный тренер, который уже составил специальный комплекс занятий, чтобы привести тело актера в необходимую форму и накачать красивый пресс и трицепсы. Специалист также следит за питанием и не допускает в меню различные вредные продукты.

«План питания разработали персонально под него. Главное: никаких углеводов — то есть с булочками и конфетами пришлось попрощаться на весь период работы над сериалом. Можно несладкие фрукты типа дыни или яблок. Основная еда — овощи и белок: курица, индейка, рыба», — сообщили в окружении Прилучного.

В сериале «В клетке» Павел Прилучный играет главного героя по кличке Волчок, который по сюжету участвует в боях без правил. Актер самостоятельно снимается во всех постановочных боях, не прибегая к помощи дублера. При этом его «соперниками» на съемках станут настоящие профессиональные бойцы, которые обучают его премудростям боевых искусств.

Ранее сообщалось, что в продолжении популярного российского сериала «Мажор» может сняться актриса Мирослава Карпович, известная по сериалу «Папины дочки». Артистка готовится исполнить роль сотрудницы полиции Виктории Родионовой.