Как быстро и эффективно похудеть в ляжках: эффективные способы для проблемных зон

Стройные ноги — мечта каждой женщины. Быстро похудеть в ляжках помогут правильное питание и физические нагрузки.

Жир в проблемных зонах у прекрасной половины человечества накапливается очень быстро. Всего одна съеденная на ночь булочка чревата неприятными последствиями и потребует незамедлительной расплаты в виде диет и усиленных тренировок. Понятно, что лучше держать объемы под неусыпным контролем, но иногда бывает так трудно удержаться от соблазна и не съесть что-то очень вкусное, но вредное. Расскажем, как бороться с последствиями позволенных себе излишеств.

Почему жир скапливается в определенных зонах

С точки зрения матушки-природы, главное предназначение женщины — воспроизведение здорового потомства, поэтому она позаботилась о том, чтобы запасы первым делом откладывались на животе и бедрах, обеспечивая некую «подушку безопасности» для будущего ребенка.

Помимо этого, появление лишних килограммов и сантиметров может быть обусловлено следующими факторами:

генетическая предрасположенность;

нарушение гормонального фона;

стрессы;

обилие вредной пищи и переедание;

сидячий образ жизни.

Заметили, что стали интенсивно набирать вес и перестали влезать в любимые джинсы? Самое время обратиться за консультацией к специалисту. Если врач не выявит нарушений в работе организма, значит, проблема кроется в вашем образе жизни — пора что-то менять.

Мы — то, что мы едим

Если ваш привычный рацион состоит из бутербродов и пиццы, то стоит ли удивляться не слишком стройным ногам? Правильное, сбалансированное питание — необходимое условие привлекательного внешнего вида и залог хорошего самочувствия. Организм будет работать как часы, если исключить из своего рациона следующие продукты:

Мучное и сладкое. Сахар и сдоба — главные враги красивой фигуры.

Сахар и сдоба — главные враги красивой фигуры. Соль. Эта добавка задерживает лишнюю жидкость. Полное ее исключение из рациона или значительное ограничение будут доставлять дискомфорт лишь первое время. Потом вкусовые рецепторы привыкнут и начнут различать истинный вкус пищи.

Эта добавка задерживает лишнюю жидкость. Полное ее исключение из рациона или значительное ограничение будут доставлять дискомфорт лишь первое время. Потом вкусовые рецепторы привыкнут и начнут различать истинный вкус пищи. Переработанное мясо. Любые колбасы, сосиски и копчености содержат огромное количество вредных вкусовых добавок, вызывающих привыкание. Попробуйте воздерживаться от их употребления хотя бы пару недель и поймете, что есть их больше не хочется.

Любые колбасы, сосиски и копчености содержат огромное количество вредных вкусовых добавок, вызывающих привыкание. Попробуйте воздерживаться от их употребления хотя бы пару недель и поймете, что есть их больше не хочется. Фастфуд и вредные снеки. Перекусы на бегу способствуют сбоям в работе ЖКТ. Если полноценно пообедать не получается, отдавайте предпочтение орехам и фруктам, а не чипсам и сухарикам.

Перекусы на бегу способствуют сбоям в работе ЖКТ. Если полноценно пообедать не получается, отдавайте предпочтение орехам и фруктам, а не чипсам и сухарикам. Газировка и другие сладкие напитки. Многие ошибочно полагают, что от питья поправиться нельзя, а соки из пакетов и вовсе полезны. Это очень опасное заблуждение, ведь они содержат в себе большое количество сахара.

Многие ошибочно полагают, что от питья поправиться нельзя, а соки из пакетов и вовсе полезны. Это очень опасное заблуждение, ведь они содержат в себе большое количество сахара. Жареное в масле. Приготовленные таким образом мясо или рыба чрезвычайно калорийны. Кроме того, при жарке выделяются опасные канцерогены. Таким образом, даже самый полезный кусок телятины или лосося превращается едва ли не в яд. Все блюда, требующие термической обработки, должны подаваться на стол в вареном и запеченном виде или быть приготовленными на пару.

Не стоит думать, что теперь придется голодать. Вовсе нет! Напротив, экстремальные экспресс-диеты не принесут ничего хорошего, а умный организм наберет еще парочку лишних килограммов на случай, если хозяйка опять вздумает морить его голодом. Чтобы есть вкусно и не поправляться, ваше меню должно быть составлено из таких ингредиентов, как:

Овощи и зелень. Брокколи, цветная и белокочанная капуста, морковь, огурцы, спаржа, помидоры, листовой салат, петрушка, укроп и прочие дары полей и огородов богаты клетчаткой, которая при взаимодействии с водой разбухает и мягко освобождает кишечник от всего лишнего.

Брокколи, цветная и белокочанная капуста, морковь, огурцы, спаржа, помидоры, листовой салат, петрушка, укроп и прочие дары полей и огородов богаты клетчаткой, которая при взаимодействии с водой разбухает и мягко освобождает кишечник от всего лишнего. Кисломолочные продукты. Творог, кефир и натуральные йогурты без добавок и красителей богаты кальцием и помогают наладить пищеварение.

Творог, кефир и натуральные йогурты без добавок и красителей богаты кальцием и помогают наладить пищеварение. Крупы. Овсянка, сваренная на воде, является идеальным завтраком, потому что прекрасно насыщает и избавляет от чувства голода до самого обеда. Гречка обладает уникальным составом и содержит в себе невероятное количество витаминов и микроэлементов.

Овсянка, сваренная на воде, является идеальным завтраком, потому что прекрасно насыщает и избавляет от чувства голода до самого обеда. Гречка обладает уникальным составом и содержит в себе невероятное количество витаминов и микроэлементов. Морская рыба. Содержит в себе полезные жирные кислоты, необходимые для работы мозга. Для этих же целей включайте в рацион авокадо и орехи.

Содержит в себе полезные жирные кислоты, необходимые для работы мозга. Для этих же целей включайте в рацион авокадо и орехи. Нежирное мясо — источник белка, без которого невозможно наращивание мышечной ткани.

Движение — это жизнь

Худая корова еще не газель. Добиться соблазнительных форм только лишь ограничениями в еде вряд ли удастся. Чтобы быстро похудеть в ляжках, понадобятся физические нагрузки. Покупать абонемент не потребуется. Смотрите видео и занимайтесь дома. Всё обязательно получится!