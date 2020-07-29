Собчак в новом образе сравнили с колхозницей

Москва, 29 июля. Телеведущая Ксения Собчак любит экспериментировать с новыми образами и нарядами, однако последнее преображение журналистки вызвало удивление у ее подписчиков.

Собчак опубликовала фото, на котором продемонстрировала новый образ от российских дизайнеров. Ведущая отметила, что гордится дизайнерами, которые пережили пандемию. На фото журналистка предстала в платье-комбинации с цветами, молочном жакете и бежевых казаках. Образ Собчак дополнила сумкой с необычным брелоком и массивными украшениями.

«Очень деловая колбаса в очень классном пиджаке и комбинашке. Я очень горжусь русскими дизайнерами и рада, что все сильные и талантливые пережили пандемию и готовят новые коллекции», — написала Собчак.

В Сети наряд Собчак не оценили. Ведущую сравнили с колхозницей. Подписчики изумились, как можно одеваться так безвкусно.

«Раньше так колхозники ходили в фильмах, на халат в цветочек пинджачок с мужского плеча... Платок забыли», — написала vekhman.

«И сапоги тоже из серии «прогуляться по навозу и бездорожью». Молодая женщина, и никогда на каблуках. Ни элегантности, ни изящества», — согласилась lelyae7.

«Фасоны другие. А тут фасончик, авоська, сапоги… обними и реви», — добавила vekhman.

«Столько денег иметь и так плохо одеваться», — удивилась coollesharey.

«Прикид в стиле «чем страшнее, тем моднее», — написала irrinna79.

Ранее стилист Александр Рогов похвалил стиль журналистки Ксении Собчак, которая в последнее время, по его мнению, выглядит симпатично.