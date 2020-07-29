Артисты эротического танца рассказали, как повлияла пандемия на индустрию стриптиза в РФ

Москва, 29 июля. Представители стриптиз-индустрии рассказали, как на них отразились введенные в связи с пандемией ограничения. По их словам, этот бизнес из-за запрета развлекательных мероприятий в период с марта по май оказался в затруднительном положении по всей России.

Владелица агентства по подбору стриптизеров и танцовщица Женя Покахонтас отметила в интервью Nation News, что постепенное восстановление в сфере началось с середины мая, благодаря частным заказам. Главным образом — на празднование дня рождения на дому.

По словам девушки, многим стриптиз-клубам запрещено работать и по сей день, поэтому если даже они начнут функционировать в ближайшем будущем, то проводить дополнительные шоу-программы смогут не сразу. Первостепенная задача — удержаться на плаву после кризиса.

Артист эротического танца Александр, выступающий под псевдонимом «Гладиатор», подтвердил слова Покахонтас. Он рассказал, что свой первый заказ после затишья отрабатывал в частном порядке в загородном коттедже.

«Заказчик попросил меня проверить масочный режим. Я явился в образе участкового, попросил предъявить документы, пригрозил составить протокол. Эмоций было много, все поверили», — вспомнил мужчина.

Танцовщик с 20-летним стажем уточнил, что его первыми клиентами после пандемии стали те, кто прежде часто пользовался его услугами.

Запрос на стриптиз в период пандемии снизился существенно. Это объясняется прежде всего финансовыми возможностями людей. В силу обстоятельств у многих они стали заметно скромнее. Однако танцор Артур полагает, что на это это есть и другая причина. По его мнению, общество стало внимательнее относиться к собственной безопасности. Мужчина признался, что и сам первое время боялся выезжать куда-либо.

«С июня люди стали смелее и начали активно заказывать танцоров. Маски постепенно становятся неактуальными, можно выходить на улицу, и все медленно возвращается в былое русло», — отметил он.

По словам танцовщика, стриптиз в целом вернул после кризиса былую актуальность. Этого не случилось лишь в тех местах, которые по-прежнему закрыты. Например, в ночных клубах.