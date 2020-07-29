Отбеливающие маски для лица: как избавиться от веснушек и пигментации в домашних условиях

Какие средства помогут коже стать светлее? Есть ли эффективные отбеливающие маски для лица? Чем не стоит пользоваться, чтобы не навредить здоровью? Особенности отбеливания кожи в домашних условиях.

Темные пятна на лице, веснушки, неравномерный загар — все это проявления пигментации кожи. Под действием солнечного света в ней накапливается пигмент меланин, который призван защитить эпидермис от солнечных ожогов. У темнокожих людей меланина больше, поэтому и пигментные пятна возникают чаще. У светлокожих меланин распределяется неравномерно, может скапливаться на определенных участках, которые становятся темнее, чем общий тон. Такие скопления и называют веснушками.

По словам врача-дерматовенеролога, косметолога Кристины Арнаудовой, бороться с веснушками на лице можно, но избавиться от них навсегда не получится. Если же пигментация появилась после беременности, злоупотребления солнечными ваннами или на фоне возрастных гормональных изменений, уменьшить ее проявления помогут косметические средства и процедуры.

В салонах красоты для борьбы с пигментацией используют химические пилинги, лазерную шлифовку, микротоки. В домашних условиях такого арсенала нет. Но можно попробовать улучшить тон кожи отбеливающими масками. Их плюс в том, что домашние средства не оказывают выраженного повреждающего воздействия на эпидермис, в отличие от салонных. И хоть эффекта придется ждать дольше, кожа не пострадает.

Отбеливающая маска для лица с огурцом

Огуречный сок обладает осветляющим действием, хорошо увлажняет и освежает кожу. Летом маска станет палочкой-выручалочкой, если нужно быстро привести лицо в порядок.

Приготовление:

натрите огурец на терке;

добавьте столовую ложку оливкового масла;

перемешайте.

Нанесите на очищенное лицо на 15 минут, смойте прохладной водой. Нанесите отбеливающий или питательный крем.

Отбеливающая маска для лица с яблоком

Свежие яблоки содержат фруктовые кислоты, которые отшелушивают отмершие клетки эпидермиса и делают лицо светлее.

Приготовление:

натрите яблоко на мелкой терке;

добавьте по чайной ложке меда и измельченных овсяных хлопьев;

отожмите две чайные ложки лимонного сока и добавьте в массу.

Нанесите на кожу на 10 минут и смойте прохладной водой. Состав обладает еще и питательным действием, подходит для сухой и возрастной кожи.

Отбеливающие маски для лица с лимоном

Цитрусовые содержат высокую концентрацию органических кислот, а рекордсмен среди них — конечно, лимон. Лимонный сок можно сочетать с другими продуктами с отбеливающим действием — например, кефиром, петрушкой. Попробуйте приготовить маску из трех компонентов:

смешайте две столовые ложки кефира и столовую ложку мелко нарезанной петрушки;

взбейте массу в блендере до однородности;

добавьте чайную ложку лимонного сока.

Нанесите на кожу и оставьте на 10-15 минут. Делайте маску регулярно один-два раза в неделю.

Отбеливающая маска для лица из овсянки для возрастной кожи

С возрастной пигментацией помогут справиться овсяные хлопья. Используйте их так:

измельчите овсянку в кофемолке;

залейте хлопья кипятком и оставьте набухнуть;

добавьте желток и чайную ложку оливкового масла.

Наносите на очищенную кожу на 20 минут. Богатый питательный состав улучшит состояние возрастной кожи, сделает ее светлее и более гладкой.

Отбеливающая маска для лица из грейпфрута

Этот состав идеально подойдет для жирной кожи. Фруктовые кислоты грейпфрута обладают осветляющим действием, а натуральный йогурт увлажняет и питает.

Приготовление:

выдавите сок из половинки грейпфрута;

смешайте с половиной стакана натурального йогурта.

Нанесите на лицо плотным слоем и оставьте на 20 минут.

Как усилить действие масок

Отбеливающие процедуры будут более эффективны, если соблюдать несколько рекомендаций.

1. Защищайте лицо от солнца. Так как пигментация появляется под действием ультрафиолета, необходимо сокращать время пребывания на открытом солнце, прятать лицо под полями шляпы или козырьком кепки. При склонности к появлению пигментных пятен солнцезащитный крем необходимо наносить перед каждым выходом из дома, даже в пасмурную погоду.

2. Используйте отбеливающие кремы. Составы с ретинолом, койевой, молочной и миндальной кислотами, арбутином, третинолом подавляют выработку меланина и растворяют существующую пигментацию. Наносите их каждый день в качестве вечернего ухода.

3. Избегайте непроверенных средств. В аптеках можно встретить отбеливающие крема с гидрохиноном. Это вещество обладает выраженным осветляющим действием, так как уменьшает количество меланина в коже. В России гидрохинон не запрещен, тогда как в США в 2006 году его признали токсичным и запретили применять в составе косметических средств из-за негативного воздействия на почки, нервную систему и кожу.

И не пытайтесь отбелить кожу летом. При воздействии на эпидермис кислотами его чувствительность к ультрафиолету возрастает. Проблема может усугубиться: к существующим пигментным пятнам добавятся новые. Бороться с ними нужно лишь тогда, когда солнце малоактивно. Косметологи считают подходящим для осветляющих процедур период с ноября по март.