ФСБ задержала сторонников ИГ, планировавших убийства силовиков

Москва, 29 июля. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали выходцев из Средней Азии — сторонников террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Боевики планировали убийства силовиков.

По информации ведомства, правоохранители пресекли деятельность причастных к финансированию ИГ1 участников террористического сообщества из числа выходцев из Средней Азии. Их также проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовку россиян в их группировку.

По данным службы, сторонники ИГИЛ1 планировали совершить убийства российских военных и правоохранителей, после чего направиться на территорию ближневосточного региона для участия в террористической организации.

«По месту проживания фигурантов изъяты средства связи, банковские карты, использовавшиеся в преступной деятельности», — говорится в сообщении ФСБ.

1 Организация запрещена на территории РФ.