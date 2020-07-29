Сябитова пожалела «альфонса» Даву, закрутившего роман с Бузовой

Москва, 29 июля. Известная телесваха Роза Сябитова пожалела блогера Давида Манукяна, который из-за отношений с певицей Ольгой Бузовой заработал себе репутацию альфонса.

Ведущая программы «Давай поженимся!» считает отношения Бузовой и Давы фальшивой, поэтому ни о каком расставании речи и не может быть. «Как убить то, чего в принципе не существует?», — задается вопросом Сябитова.

Звезда считает, что знаменитая певица живет за пределами простой бытовой жизни и все, что делает, — ради хайпа. Поэтому, как считает Сябитова, сложно говорить, где у Ольги настоящие чувства и отношения, а где нет.

Сваха также рассказала о знакомстве с Давой на съемках программы «Форт Боярд». На нее 27-летний блогер произвел впечатление воспитанного, сильного и смелого молодого человека. Однако все перечеркнула для Сябитовой информация о романе звезды Интернета с эпатажной певицей. Телесваха уверена, что теперь блогеру тяжело будет найти приличную девушку в жены.

«Через Бузову он приобрел славу как минимум альфонса, — сказала Сябитова в интервью «Собеседнику.ру». — Их отношения – это галимый пиар!»

Ранее в Сети стали появляться слухи о расставании звездной пары. Вместе с тем некоторые фолловеры убеждены, что никаких отношений нет, и любовь Бузовой и Манукяна — пиар.