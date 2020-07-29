Москва, 29 июля. Пандемия коронавируса создает для Украины возможность утвердиться в статусе мировой житницы для обеспечения продовольственной безопасности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом говорится в статье министра «Корми и властвуй» для издания «Зеркало недели».

Министр напомнил о данных Организации Объединенных Наций, заявившей, что около 820 миллионов человек в мире хронически недоедают, из них 113 миллионов живут в голоде. Политик считает, что пандемия коронавируса только усугубила ситуацию.

Кулеба с помощью пандемии мечтает сделать Украину «главной кормилицей мира». По его мнению, в новых условиях вопрос продовольственной безопасности имеет все шансы стать актуальнее вопроса цен на энергоносители. Кулеба добавил, что Украина должна стать «гарантом продовольственной безопасности».

«В топе — кукуруза, пшеница, ячмень, соевые бобы, корма для животноводства, пшеничные отруби, растительные масла, семена масличных культур, орехи, солод, отдельные виды овощей и фруктов», — перечислил он.

Кулеба добавил, что аналитика МИД Украины говорит о большом потенциале украинского продовольствия в странах Африки, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии. Кроме того, по его словам, украинские товары могут быть востребованы в отдельных регионах Латинской Америки.

При этом ранее глава Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что «с начала карантина количество безработных в стране уже увеличилось на 13% по сравнению с февральскими показателями». Киевские экономисты предрекают Украине войну и голод.