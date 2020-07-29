Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование в Сирии

Дамаск, 29 июля. Запланированное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии было сорвано по вине Анкары. Об этом сообщил военный источник.

Официально представители Минобороны Турции сообщили российскому военному командованию в Сирии, что не могут в полной мере обеспечить безопасность в точке сбора в районе Аль-Хавр. Данная зона контролируется протурецкими боевиками в зоне деэскалации, расположенной в провинции Идлиб.

Как пишет «Русская весна», есть вероятность, что Анкара либо не может принудить бандформирования прекратить террористическую деятельность в указанном районе, либо пытается что-то скрыть. Возможно, протурецкие боевики стягивают тяжелое вооружение к позициям сирийских военных.

Таким образом, бандформирования, вероятно, пытаются избежать обвинений, которые предъявят Анкаре после применения данного вооружения. Еще один вариант — опасения турецких военных, что местное население начнет протесты, и это зафиксируют наблюдатели с российский стороны.

Ранее Россия и Турция провели совместное патрулирование в Идлибе. Военным двух стран впервые удалось полностью пройти по маршруту, протяженность которого составила 71 километр.