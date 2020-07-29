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Путин призвал донести до населения важность вакцинации

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Путин призвал донести до населения важность вакцинации

Москва, 29 июля. Вакцинация должна проводиться на добровольной основе, однако нужно донести ее важность до населения, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что делать прививку или нет ― это личный выбор каждого. Однако Путин напомнил о колоссальной ответственности человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей.

«Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вместе с этим, тем более значимой становится грамотная, то, что называется, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа», — добавил Путин.

Кроме того, президент РФ назвал требования к вакцине от коронавируса. Путин подчеркнул, что вакцина должна быть эффективной и безопасной. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной, отметил президент РФ.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Он добавил, что разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России вакцина проходит клинические испытания, они завершатся в ближайшее время.

Накануне государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.

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