Ученые обнаружили, что COVID-19 заражались еще в 2012 году

Москва, 29 июля. Вирус, имеющий сходство с SARS-CoV-2, обнаружили еще в 2012 году в связи с неизвестной болезнью шести шахтеров, трое из которых скончались. Такой вывод сделали ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон — участники независимого проекта Bioscience Resource Project, созданного для агрегации научной информации.

Исследователи сослались на магистерскую работу Ли Сюя из Медицинского университета Кунь Мина, которую перевели с китайского на английский язык. Диссертация описывает шесть случаев развития пневмонии, происхождение которой установить не удалось.

Примечательно, что все симптомы совпадают с COVID-19. Это и дыхательная недостаточность, и сухой кашель, и ОРДС, и повышенное тромбообразование, пишет «ФедералПресс».

«В Институте зоологии Кунь Мин мы подтвердили, что шесть пациентов подверглись воздействию вируса китайской рыжей подковообразной летучей мыши», — передают «Известия» содержащиеся в работе выводы.

Лэтэм и Эллисон предположили, что в организмах заболевших шахтеров новый вирус адаптировался для человека, превратившись в то, что сейчас известно как SARS-CoV-2, пишет НСН.

«Именно этот адаптированный к человеку вирус, теперь известный как SARS-CoV-2, сбежал из Уханьской лаборатории в 2019 году», — заключили они.

О вспышке коронавирусной инфекции в Ухани власти Китая объявили миру в декабре 2019 года. В стране ввели карантин, но вирус быстро выбрался за ее пределы. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. Страны вынуждены были закрыть границы.

По последним данным, зафиксировано уже более 16 миллионов случаев COVID-19 в мире. Жертвами инфекции стали свыше 665 тысяч человек.

Ограничительные меры начинают постепенно снимать, возобновляется пассажирское сообщение. Некоторые страны Европы при этом готовятся ко второй волне COVID-19. Резким ростом новых случаев заражения обеспокоены Германия, Бельгия и Франция.

Депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко заверил, что второй волны заболевания коронавирусом в России не будет.