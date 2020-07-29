Экономист Марголин ответил на заявление Дерипаски о «пофигизме» РФ в борьбе с санкциями

Известный экономист Андрей Марголин прокомментировал заявление бизнесмена Олега Дерипаски, что Россия «пофигистично» относится к борьбе с западными санкциями. Находящийся под американскими санкциями бизнесмен заявил, что за время, пока Россия находится под санкционным давлением, можно было научиться этому реально противостоять.

По словам Дерипаски, в США разработкой антироссийских санкций занимается пять тысяч человек, а в России стратегию противодействия этому разрабатывают всего четыре специалиста, имен которых он не назвал.

«Мы с 2014—2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся, — отметил бизнесмен в большом интервью РБК. — Нас схватили, и не за два места. И нам больно, хотя мир уже ушел вперед».

Претензии Дерипаски к российским властям Федеральному агентству новостей прокомментировал проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин.

«Разговоры, что где-то что-то делается недостаточно, может относиться к любой сфере нашей жизни, поскольку резервы повышения эффективности есть везде, — отметил ученый. — Но, давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны. И мы увидим, что, например, наша зависимость в сфере агропромышленного комплекса существенно снизилась. Россия становится крупнейшим экспортером продукции агропромышленного комплекса, и уже даже говорят, что у мировой экономики могут возникнуть риски, если РР вдруг перестанет экспортировать, например, зерно».

У Москвы есть успехи Москвы в противостоянии западным санкциям и в финансовой сфере, отметил экономист.

«Финансовая независимость России в последнее время усилилась, в том числе за счет того, что объем наших вложений в американские трежерис (ценные бумаги Казначейства США) сократился в разы. Что касается инвестиций, тут надо признать, что запланированные национальные проекты пока не реализуются с той скоростью, с которой было задумано. Но здесь негативную роль сыграла пандемия коронавируса. При этом есть уверенность, что эти национальные проекты, связанные с привлечением денег не только государства, но и бизнеса, будут реализованы. Просто реализация немного сдвинется по срокам. Поэтому, если серьезно обсуждать проблему противостояния санкциям, полагаю, это продуктивнее делать в формате обсуждения конкретных механизмов», — подчеркнул Андрей Марголин.

Олег Дерипаска был включен в санкционные списки Минфина США в апреле 2018 года. В марте 2020 года США отказались снять санкции с Дерипаски.