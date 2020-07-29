Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус

Москва, 29 июля. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в каких условиях новый коронавирус не способен размножаться, и как можно «убить» его за полминуты. Об этом главный санитарный врач России сообщила на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

По словам Поповой, в новосибирской лаборатории «Вектор» в преддверии курортного сезона провели исследования по определению жизнеспособности вируса в разных образцах воды.

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться… И также было показано, что вирус не устойчив к воздействию температур», — пояснила она, отметив, что он не выдерживает кипячения — погибает мгновенно.

Также глава Роспотребнадзора доложила главе государства об итогах проверки дезинфектантов. Она заверила, что все доступные антибактериальные средства справляются с новым коронавирусом, уничтожая его при использовании в необходимых концентрациях.

«Как пример — этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты», — рассказала главный санитарный врач, уточнив, что последние тоже обеззараживают поверхность за несколько десятков секунд.

Попова отметила, что вирус может сохраняться на различных поверхностях до 48 часов.