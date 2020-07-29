Голикова рассказала, когда начнется учебный год в школах и вузах

Москва, 29 июля. Учебный год в российских школах начнется в обычном формате 1 сентября, если не будет дополнительных рисков в регионах. Об этом заявила вице-премьер Татяьна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента России Владимира Путина.

«С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно — в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах», — сказала она.

Также вице-премьер подчеркнула, что все школьные линейки пройдут со строгим соблюдением противоэпидемиологических мер. Во всех школах проведут дезинфекцию, кроме того, учебные заведения обеспечат антисептиками. Помимо этого, запланировано измерение температуры и предоставление возможности пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Что касается вузов, то подавляющее большинство из них тоже запустят обучение с 1 сентября.

«92% вузов планируют начать сезон с 1 сентября, остальные — с 14 сентября», — сообщила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что вузы могут сместить начало учебного года, если возникнет такая необходимость, но не более, чем на два месяца.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в первые недели после начала учебного года в российских школах будут введены дополнительные меры защиты. В частности, в образовательных учреждениях будет присутствовать медицинский работник.