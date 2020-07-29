Реакция Бузовой на пост Манукяна с маленькой девочкой озадачила поклонников звездной пары

Москва, 29 июля. На фоне слухов о расставании популярной российской певицы и телевизионной ведущей Ольги Бузовой со своим бойфрендом Давидом Манукяном звездная пара удивила своих подписчиков новой перепиской в социальной сети Instagram.

Возлюбленные дали понять своим фанатам, что их отношения еще не находятся на финальном этапе, сообщает информационное издание KP.Ru. Блогер Давид Манукян, больше известный под псевдонимом Дава, опубликовал на своей странице в социальной сети новую трогательную сториз. На видеозаписи он предстал перед подписчиками в компании милой четырехлетней девочки, с которой, по предположению фанатов, мог познакомиться на улице.

Дава пообщался с ребенком, после чего покатал ее на своей машине, засняв путешествие на видео.

«Как после этого можно не захотеть детей? Она такая сладкая, попросила покатать на тачке, я не смог ей отказать. Просто посмотрите, какие у нее искренние глазки. Забираем?», — подписал видео Дава, вероятнее всего, обращаясь к своей девушке Ольге Бузовой.

Сообщение певицы не заставило себя ждать — Бузова написала комментарий под записью Давы, сопроводив его словами «какая сладкая» и смайликами в виде ангелочка и сердечка.

Запись певицы стала ответом на шуточное предложение Манукяна «забрать» ребенка себе. Реакция Бузовой на пост Давида Манукяна с маленькой девочкой озадачила поклонников звездной пары. Подписчики предположили, что звезды все-таки до сих пор находятся в любовных отношениях и не спешат расставаться.

Ранее пользователи Интернета резко раскритиковали новый альбом блогера Давида Манукяна. Комментаторы заметили, что стиль и манеру исполнения новоиспеченный музыкант позаимствовал у другого популярного рэпера.