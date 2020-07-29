Анкара и Баку сместили срок совместных учений, обострив ситуацию на армянской границе

Совместные масштабные военные учения Азербайджана и Турции стартуют сегодня на территории постсоветской республики. Это создает предпосылки не только для полноценной разморозки армяно-азербайджанского конфликта, но и для существенного расширения его географии. Причем ответственность за дальнейшую дестабилизацию ситуации в Закавказье лежит в первую очередь на Турции.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировавший действия Анкары.

Пантюркизм наступает

Непрерывный поток информации из СМИ приводит к тому, что события, еще вчера казавшиеся общественности важными и значимыми, уже сегодня «тускнеют» и заслоняются в массовом сознании другими. Примерно так произошло со «вспыхнувшей» 12 июля эскалацией давнего армяно-азербайджанского конфликта.

Сегодня, после того как закончились задержания участников недавних армяно-азербайджанских стычек в Москве, многим россиянам наверняка кажется, что конфронтация Еревана и Баку идет на убыль.

Частично так оно и есть. Стороны конфликта продолжают нести потери (например, 27 июля смертельное ранение получил армянский военнослужащий), но стрелять на армяно-азербайджанской границе действительно стали реже. Однако эта «почти наступившая тишина» крайне обманчива. В любой момент она может взорваться новой активизацией боевых действий.

Дело тут не только и не столько в охвативших Ереван и Баку патриотическом угаре и реваншистских настроениях, сколько в позиции третьего игрока — Анкары, все активнее продвигающей в Азербайджане пантюркистскую установку «одна нация, два государства».

Анкаре объективно выгодна разморозка армяно-азербайджанского конфликта. Это объясняет, почему поддержка, которую Турция сейчас оказывает Азербайджану, носит беспрецедентный характер. Причем дело не ограничивается лишь громкими заявлениями первых лиц турецкого государства.

Вблизи армяно-турецкой границы демонстративно патрулируют турецкие истребители F-16. Кроме того, появилась информация, что в ночь с 16 на 17 июля Турция поставила Азербайджану шесть ударных оперативно-тактических средневысотных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Отмечается, что вместе с дронами в комплект поставки могли входить и боеприпасы MAM-L с лазерной полуактивной системой наведения.

Помимо этого, сирийская радиостанция Sham FM, а также курдское информационное агентство Firat сообщили о вербовке турками в Джендерисе, Раджу и Африне боевиков для использования в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Баку.

Позже Баку и Анкара принялись активно опровергать эту новость, но… Но что-то зачастили в последнее время военно-транспортные самолеты Airbus A400M Atlas ВВС Турции летать по ночам в азербайджанский эксклав — Нахичеванскую автономную республику. Не исключено, что этими рейсами турки негласно перебрасывают поближе к границе с Арменией тех самых официально не существующих для Баку и Анкары боевиков, завербованных в Сирии.

Впрочем, вполне возможно и иное объяснение ночных вояжей турецкой авиации в международный аэропорт Нахичевани. Возможно, что таким образом туда перебрасывается оборудование и личный состав ВВС Турции для обеспечения базирования на аэродроме турецкой авиагруппировки, которую Анкара планирует задействовать в рамках азербайджано-турецких учений.

Удивительная «плановость»

Кстати, об учениях.

27 июля — в тот самый день, когда по сообщению пресс-службы Министерства обороны Армении в результате выстрела из снайперской винтовки со стороны Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Ашот Микаелян, Минобороны Азербайджана анонсировало проведение с Турцией с 29 июля по 10 августа совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран.

В Баку объявили, что основные эпизоды будут отработаны участниками сухопутной фазы учения в период с 01 по 05 августа в окрестностях Баку и Нахичевани, а маневры воздушной части учения развернутся уже с 29 июля и будут продолжены вплоть до 10 августа в окрестностях тех же самых Баку, Нахичевани, а также городов Кюрдамира, Гянджи и Евлаха.

«Совместные военные учения Азербайджана и Турции… проводятся в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и в соответствии с годовым планом. Эти учения служат для усиления координации и обмена передовым опытом между вооруженными силами двух стран и способствуют укреплению регионального мира и безопасности», — прокомментировала официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Что ж, спорить не будем. Просто напомним, что объявление даже самых неожиданных учений «плановыми» — это давняя мода среди военных всех стран мира. А еще заметим, что сроки проведения компонентов нынешних «плановых» совместных военных учений Баку и Анкары изначально анонсировались на июнь (наземная часть) и сентябрь (воздушная часть). Причем последняя вообще должна была в формате учений «Turaz kartali» проводиться на территории… Турции.

Вот такая, понимаешь, «плановость» у Баку и Анкары. Планировали, планировали и… «планово» подгадали точно под обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Количество и точный состав сил и средств, привлекаемых к проведению азербайджано-турецких учений, неизвестны. Однако, судя по попавшим в Интернет фотографиям, уже с вечера 27 июля на территорию Нахичеванской АР из Турции двинулись армейские колонны с бронетехникой и личным составом на автобусах. В международном же аэропорту Нахичевани «вдруг откуда ни возьмись» появилось несколько турецких ударных вертолетов T-129 ATAK.

Начавшиеся 12 июля боестолкновения на армяно-азербайджанской границе происходили в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, которые граничат также с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Инициированные же Анкарой «плановые» учения на территории НАР создают серьезнейший очаг напряженности уже возле южного участка армяно-азербайджанской границы и непосредственно рядом с Карабахом. Это создает предпосылки не только для дальнейшей разморозки армяно-азербайджанского конфликта, но и для существенного расширения его географии.

Таким образом, текущая ситуация в Закавказье по-прежнему остается далекой от стабилизации. И ответственность за это в первую очередь лежит на Турции, которая стремится любым способом усилить свои позиции в регионе.