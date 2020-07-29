Киев, 29 июля. Война на юго-востоке Украине завершится только тогда, когда будет восстановлен контроль над государственными границами, заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик АТО Андрей Тетерук.

«Когда мы вооруженными силами, Нацгвардией возобновим контроль над государственными границами, только тогда мы будем считать, что война остановлена», — заявил боевик в эфире канала Apostrophe TV.

Экс-боевик АТО назвал условие окончания войны в Донбассе. Тетерук напомнил желающим воевать с Россией о ядерном оружии. Боевик призвал диванных военных «использовать каждый день для того, чтобы уничтожать русских».

«Я хочу напомнить, что все войны заканчиваются не подписанием договора – Россия всегда нарушала договора, войны заканчиваются парадом победы в столице [страны], которая начала агрессию. Вот тогда война заканчивается серьезно», – добавил боевик.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что война в Донбассе является внутриукраинской проблемой.