Рыжий «Иванушка» простил изменившую ему бывшую жену

Москва, 29 июля. Один из участников группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов восстановил свои отношения с бывшей супругой Мариной. Как пишут средства массовой информации, на днях рыжий из «Иванушек» отпраздновал день рождения.

Фанатов исполнителя поразил тот факт, что на праздник он пригласил бывшую жену Марину, расставание с которой было крайне болезненным. Журналисты напомнили, что будучи беременной, женщина ушла от исполнителя к другому. Выяснилось, что Григорьев-Апполонов простил бывшую жену и даже разрешил ей продать квартиру стоимостью 25 миллионов рублей в центре Москвы.

Как рассказала подруга Андрея Олеся Сазыкина, у Григорьева-Апполонова с бывшей женой двое детей.

«После развода Марине нужны деньги на детей. У нее двое детей от Андрея и еще один ребёнок от другого мужчины, с которым она живет в Петербурге», — сказала она.

Как пишет «Московский комсомолец», также подруга объяснила, почему мужчина пригласил бывшую жену на день рождения.

«А он всех бывших приглашает, тем более у них общие дети. Андрей — Дева по гороскопу, зла ни на кого не держит! Хотя Марина ему изменила, но он простил. Маня и Андрей нашли точки соприкосновения и продолжили дальше общаться», — уточнила она.

Бывшую жену Григорьева-Апполонова еще весной прошлого года видели со спортсменом. Тогда певец говорил о сложностях в отношениях с супругой и опровергал сообщения о расставании. Андрей Григорьев-Апполонов и Мария познакомились в 2002 году. Только спустя шесть лет романа пара официально оформила отношения. У супругов подрастает двое детей — сыновья Иван и Артемий.