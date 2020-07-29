Губерниев заявил, что Ефремов должен сидеть в тюрьме долго

Москва, 29 июля. Известный российский телеведущий и комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что верит в правосудие, поэтому человек, убивший другого человека, должен быть за это наказан.

Трехкратный лауреат премии ТЭФИ прокомментировал Федеральному агентству новостей отказ актера театра и кино Михаила Ефремова признавать свою вину в гибели водителя Сергея Захарова.

«Ефремов — убийца, и он должен сидеть в тюрьме, — воскликнул Губерниев. — Все! Я верю в правосудие, и убийца Ефремов должен сидеть в тюрьме!»

Собеседник ФАН тут же провел аналогию со знаменитой фразой из ставшего уже культовым телесериала «Место встречи изменить нельзя», снятого чуть более 40 лет назад Станиславом Говорухиным.

«Вор должен сидеть в тюрьме, как сказал Глеб Жеглов (главный герой многосерийного фильма в исполнении Владимира Высоцкого. — Прим. ФАН), а убийца должен сидеть в тюрьме долго», — заключил Губерниев.

Ранее в среду актер Михаил Ефремов, который неожиданно заявил, что является индивидуальным предпринимателем, не признал свою вину в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть Сергея Захарова.

Примечательно, что предварительные слушания по делу об этом нашумевшем ДТП перенесены на 30 июля — из-за неявки в Пресненский суд адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Напомним, поздно вечером 8 июня в Москве на Смоленской площади произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Ефремова. Актер театра и кино, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, пересек две сплошные линии и выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался Ефремов, Захаров, отец двоих детей, получил тяжелые травмы. Позже он скончался в больнице.

После смерти мужчины уголовное дело в отношении актера переквалифицировали на часть 4 (пункт «а») статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12-ти лет лишения свободы.