Украинский политолог объяснил, почему Старая Европа старается поскорее забыть о Крыме

Киев, 29 июля. Старая Европа в лице Франции и Германии активно использует российский фактор, чтобы «насолить» США, при этом старается поскорее забыть о проблемах Киева. Об этом с возмущением заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

По его словам, в интересах немцев и французов стать максимально независимыми от американцев. Тут и неоголлизм президента Франции Эммануэля Макрона, и постоянное противостояние канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главой США Дональдом Трампом, заметил Бондаренко.

«Старая Европа начинает использовать российский фактор именно для того, чтобы насолить своим заокеанским партнерам», — объяснил он.

Бондаренко привел в качестве примера вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2». И напомнил, что совсем недавно Меркель предложила снять санкции с России в случае «существенного прогресса по вопросу Донбасса». Политолог заметил, что ограничительные меры вводились против РФ вовсе не из-за гражданской войны на Украине, а из-за воссоединения РФ с Крымом.

«Вопрос Крыма как-то сам собой отошел на второй план в большой европейской политике. Донбасс может стать в глазах наших европейских партнеров разменной картой, которая может быть использована в их отношениях с Россией для того, чтобы России по умолчанию простили Крым», – заключил он.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, который провели в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В последнее время многие европейские политики высказываются за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций в ее отношении. Однако США продолжают реализовывать политику ограничительных мер. Конгрессмены палаты представителей США недавно одобрили проект оборонного бюджета на 2021 год, в котором прописаны расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», передает RT.