Дерипаска назвал «пофигистичным» отношение РФ к санкциям США

Москва, 29 июля. Российский бизнесмен Олег Дерипаска, который находится под персональными санкциями США, раскритиковал власти РФ за борьбу с ограничительными мерами. По его мнению, в государстве относятся к рестрикциям Вашингтона неоправданно спокойно.

Дерипаска заявил, что выработкой санкций в США занимаются 5 тысяч человек, а контрмерами в России — всего четверо, и стране необходимо исправлять ситуацию. Он предположил, что уже хотя бы тысяча людей с российской стороны могла бы существенно изменить баланс сил.

«Мы с 2014-2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. <…> Нас схватили, и не за два места. И нам больно, хотя мир ушел вперед», — подчеркнул он, указав, что за пять лет можно было бы решить многие проблемы и обеспечить экономический суверенитет.

Миллиардер выразил мнение, что во всех ведомствах должны работать специальные подразделения по санкциям, «платежные расчеты, обеспечивающие экспорт-импорт, должны быть реализованы». Также Дерипаска отметил важность цифровых активов и всего, что связано с новыми цифровыми технологиями.

В апреле 2018 года власти США внесли Дерипаску в черный список (Specially Designated Nationals List, или SDN). Его активы, как и других фигурантов, были заблокированы в Штатах. Запрет распространился также на ведение бизнеса с указанными в перечне людьми.

Позднее, когда бизнесмен уменьшил свою долю в En+ ниже 44,95%, корпорация и подконтрольные ей «Евросибэнерго» и «Русал» были выведены из-под санкций, но в отношении самого предпринимателя они сохранились.