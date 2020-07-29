Джигурда внезапно объявил «врагами России» тех, кто считает Бандеру преступником

Москва, 29 июля. Актер и певец Никита Джигурда внезапно объявил «врагами» России тех, кто считает гитлеровского коллаборанта Степана Бандеру преступником. Таким образом, как утверждает артист, пытаются рассорить славянские народы.

Джигурда в эфире YouTube-канала писательницы Дианы Кади обвинил российского журналиста Владимира Соловьева в якобы искажении роли Бандеры и его соратников. Он заявил, что прекрасно знает историю националистического движения на Украине, и указал, что сотрудничавший с нацистами Бандера сидел в лагерях и у фашистских захватчиков, и у НКВД.

«Когда в 1939 году разделили Европу, и войска НКВД вошли на территорию Польши, в Западную Украину, пошли карательные операции, и украинцы ушли в леса, а малые дети носили родителям хлеб и воду. И тогда поступил приказ, не помню от Берии или от кого – всех детей с 5 по 16 лет собрать и отправить в лагеря Сибири на 10-20 лет», — сказал 59-летний артист.

По его словам, у главных националистов Украины родители «отсидели по пятнашке в лагерях», и поэтому они «местью обожженные».

Напомним, украинские националисты регулярно проводят шествия в центре Киева в честь Бандеры. Некоторые страны, в частности, Польша и Израиль, выразили обеспокоенность тем, что украинские власти отмечают события, которые бы «следовало бы раз и навсегда осудить». В МИД России, комментируя «празднование» дня рождения Бандеры в Киеве, заявили, что украинские власти пытаются подменить героическое прошлое страны псевдогероями.

Возмущения по поводу «героизации» Бандеры присутствуют и на самой Украине. В частности, критикуют установление памятников бывший депутат Рады Алексей Журавко и экс-глава правительства Николай Азаров. Бывший украинский премьер считает, что возведением памятников «ничтожным людишкам типа Бандеры» в Киеве пытаются заставить граждан забыть о настоящих героях.