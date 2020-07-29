Изувеченная бывшим мужем Грачева снова выходит замуж

Санкт-Петербург, 29 июля. История Маргариты Грачевой, которой муж в порыве ревности отрубил кисти рук, прогремела на всю страну. Спустя три года девушка сообщила, что вновь выходит замуж.

Грачева рассказала подписчикам в Instagram, что готовится к свадьбе. Мать двоих детей провела марафон и ответила на вопросы подписчиков. Однако Грачева не стала раскрывать имя будущего супруга, пишет НСН.

«В сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помещает», — сообщила она.

Большинство подписчиков обрадовались скорому замужеству. Многие признались, что ее пример вдохновил их на перемены в жизни. Пользователи пожелали ей счастья и пополнения в семье.

Однако нашлись и злопыхатели, кто обвинил Грачеву в пиаре, сообщает Пятый канал.

«Не наигралась еще? Ничему жизнь некоторых женщин не учит», — возмутилась подписчица.

О Маргарите вся страна узнала в 2018 году. Ее муж Дмитрий Грачев, неадекватно отреагировав на просьбу супруги о разводе, вывез Маргариту в лес и топором отрубил ей кисти. Позднее выяснилось, что он заранее готовился к произошедшему: купил топор в строительном магазине, сделал запас жгутов, бинтов и йода.

Пришить хирургам удалось только одну руку, ее буквально собирали по частям. Вторая кисть не прижилась. Сейчас Маргарита ходит с протезом. Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима.