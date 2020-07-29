Путин предупредил о нестабильной ситуации с коронавирусом

Москва, 29 июля. Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что России удалось справиться с беспрецедентным вызовом и отразить натиск эпидемии, но не без сбоев и проблем. Путин отметил, что в последние два месяца число зараженных коронавирусом в России сокращается, число новых случаев почти в два раза ниже, чем в мае.

Однако президент РФ подчеркнул, что ситуация остается нестабильной и может измениться в любую сторону.

«Вместе с тем, хочу сразу сказать: ситуация остается сложной, и что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», — заявил Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в РФ с начала пандемии выявили 828 тысяч случаев коронавируса, проведя порядка 27,5 миллиона тестов. При этом свыше 620 тысяч пациентов поправились. Зафиксировано около 13 тысяч летальных случаев.

Ситуация в России, как отмечали эксперты, уверенно стабилизируется, пик пройден. Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром (НИЦ) имени Гамалеи, может стать доступной россиянам уже с 15 августа.