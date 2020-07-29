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Путин похвалил работу российской системы здравоохранения во время пандемии

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Путин похвалил работу российской системы здравоохранения во время пандемии

Москва, 29 июля. Российская система здравоохранения сработала организованно в период пандемии, что позволило спасти сотни тысяч жизней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

«Вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно», — подчеркнул глава государства.

Путин похвалил работу российской системы здравоохранения во время пандемии

Также Путин отметил, что во время пандемии властям удалось существенно нарастить возможности системы медицинской помощи. По словам президента, натиск эпидемии удалось отразить, и число новых случаев регулярно сокращается. При этом глава государства предупредил о нестабильной ситуации с коронавирусом и подчеркнул, что поводов для расслабления пока нет.

По данным на 29 июля, в России зарегистрировано 828 990 случаев коронавируса, 620 333 человека уже выздоровели. За минувшие сутки в России выявили 5475 новых случаев, передает РИАМО.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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