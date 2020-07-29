Путин похвалил работу российской системы здравоохранения во время пандемии

Москва, 29 июля. Российская система здравоохранения сработала организованно в период пандемии, что позволило спасти сотни тысяч жизней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

«Вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно», — подчеркнул глава государства.

Также Путин отметил, что во время пандемии властям удалось существенно нарастить возможности системы медицинской помощи. По словам президента, натиск эпидемии удалось отразить, и число новых случаев регулярно сокращается. При этом глава государства предупредил о нестабильной ситуации с коронавирусом и подчеркнул, что поводов для расслабления пока нет.

По данным на 29 июля, в России зарегистрировано 828 990 случаев коронавируса, 620 333 человека уже выздоровели. За минувшие сутки в России выявили 5475 новых случаев, передает РИАМО.