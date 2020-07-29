Что такое дарсонваль для лица и как им пользоваться правильно

С какими проблемами поможет справиться прибор? В чем его преимущества? И стоит ли покупать его для домашнего использования?

Метод дарсонвализации, или лечение током, — изобретение не новое. Его предложил в середине XX века французский физиотерапевт Анри Дарсонваль, в честь которого и был назван прибор. Изначально он применялся для лечения невралгий, невритов и артритов: воздействие импульсными токами высокой частоты на нервные окончания блокирует их и оказывает обезболивающий эффект.

Метод был очень популярен в СССР. Приборы для местной дарсонвализации применялись в физиотерапевтических кабинетах крупных и небольших поликлиник. Современная официальная медицина от практики применения дарсонваля не отказывается ни в России, ни в США. Хотя научные исследования, которые могли бы подтвердить или опровергнуть целесообразность метода, не проводились.

Дарсонваль для лица в косметологии

Из кабинетов медицинских в начале 2000-х годов прибор перебрался в кабинеты косметологические. И на то были причины. Обработка кожи дарсонвалем позволяет достичь нескольких эффектов:

изменение тонуса сосудов, улучшение кровообращения и венозного оттока;

ускорение обменных процессов в тканях;

снижение активности сальных желез, подавление выделения кожного сала;

бактерицидное действие благодаря выделению озона при воздействии микротоков на кожу и уменьшение интенсивности воспалительных процессов.

В косметологии используются портативные приборы и стационарные комбайны с функцией дарсонвализации. Стационарные установки могут генерировать токи большей мощности, чем портативные. Но для решения косметологических проблем серьезная мощность ни к чему, с этими задачами легко справляется и портативное устройство.

Возможности дарсонваля для лица

По мнению косметолога Ольги Фем, прибор эффективен в уходе за проблемной кожей. Он нормализует работу сальных желез и обладает бактерицидным действием, тем самым помогает купировать высыпания и улучшает состояние кожи. Однако единственным средством от прыщей считать его не стоит. Борьба с высыпаниями должна быть комплексной, а дарсонваль может стать лишь одним из инструментов для достижения результата.

Применение же прибора для омоложения кожи Ольга Фем считает нецелесообразным. Единственное, чего можно добиться с его помощью, — усиления кровообращения, что улучшает цвет лица и повышает тургор кожи. С морщинами дарсонваль бороться не умеет.

Для чего стоит использовать дарсонваль

Прибор будет эффективным в трех случаях.

1. Жирная кожа лица. Регулярные курсы дарсонвализации помогут снизить жирность, убрать блеск и снизят риск высыпаний. Проходить курсы достаточно два раза в год по 10-15 процедур.

2. Проблемная кожа с акне. При наличии высыпаний обработка дарсонвалем уменьшит воспаление и поможет справиться с проблемой быстрее. Прибор снижает риск образования следов пост-акне на коже, так как ускоряет обменные процессы в тканях и предупреждает их рубцевание.

3. Выпадение волос. Устройство улучшает кровообращение и питание тканей, а улучшение питания волосяных фолликул ускоряет рост волос. После курса дарсонвализации волосы растут быстрее, становятся блестящими, густыми и менее жирными.

Если эти проблемы для вас актуальны, выгодно приобрести дарсонваль для домашнего применения, так как стоимость одного курса в салоне равняется стоимости прибора. Но перед использованием следует проконсультироваться с врачом.

Метод дарсонвализации — это не косметологическая, а физиотерапевтическая процедура, и у нее есть противопоказания. Среди них:

новообразования;

непереносимость тока;

беременность;

наличие кардиостимулятора;

избыточный рост волос на лице (после дарсонвализации они будут расти быстрее).

Кроме того, использовать устройство нельзя при выраженном куперозе: усиление кровообращения сделает сосудистые звездочки на коже еще более заметными.

Как пользоваться дарсонвалем для лица и волос

В салонах красоты прибор используют после уходовых процедур — очищения, увлажнения или питания: на завершающем этапе обрабатывают кожу дарсонвалем. Косметические средства, нанесенные на кожу перед процедурой (крем или сыворотка), лучше впитываются и работают более эффективно.

Недостаток применения на чистой коже — отсутствие эффекта скольжения. Водить стеклянной насадкой по сухому лицу трудно. Улучшить скольжение можно нанесением одного из средств.

1. Антисептическая пудра. Ее можно найти в линейках профессиональной косметики. В комбинации с дарсонвалем пудра окажет местное противовоспалительное и подсушивающее действие.

2. Маска из глины. Вместо антисептической пудры можно использовать любую маску с добавлением глины. Нанесите ее, дайте подсохнуть и пройдитесь по лицу дарсонвалем. Этот способ особенно хорош для жирной кожи, так как подсушивает ее, уменьшает салоотделение и помогает питательным веществам маски глубоко проникнуть в ткани.

3. Стерильный бинт. Если косметических средств под рукой не оказалось, можно отрезать кусок бинта или марли, положить на лицо и обработать аппаратом. Скольжение будет достаточным для комфортной процедуры.

Время процедуры — 10-15 минут. Для лица используйте грибовидный электрод, проводите им по массажным линиям без давления. Во время процедуры вы должны ощущать легкое покалывание. Если ощущения дискомфортные — снизьте мощность.

Для волос выбирайте электрод в виде расчески. Обрабатывайте только сухую голову в течение 15 минут. Проводите электродом по коже головы, расчесывать волосы по всей длине не нужно. Чтобы усилить питание волосяных фолликул, перед процедурой можно нанести на кожу сыворотку или немного репейного масла. Для ускорения роста волос потребуются 10-15 процедур.